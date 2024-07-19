Город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали шесть человек. Об этом 19 июля написал в своем Telegram-канале глава местной администрации Вячеслав Третьяков.

«Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни», — написал он.

ВСУ ударили по госучреждениям, магазинам и жилым многоквартирным домам. После удара загорелись торговые павильоны на рынке.

После прибытия спасательных служб украинские националисты вновь применили кассетные боеприпасы, был ранен начальник кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия. Его жизни угрозы нет.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что ранения при обстреле ВСУ получили семь человек.

«Все пострадавшие получили ранения в районе городского рынка. Это четверо мужчин и три женщины. Трое раненых после оперативного вмешательства находятся в реанимации», — отметила она.

Ранее в пятницу администрация Кременной сообщила «Известиям», что ВСУ в 08:43 совершили атаку на Луганск с помощью трех американских ракет ATACMS. Все ракеты были сбиты.

До этого 19 июля депутат Народного совета Луганска Юрий Юров сообщил, что в городе сработали системы ПВО, раздались взрывы. По данным депутата, предположительно, украинская сторона использовала около трех ракет ATACMS производства США. После падения обломков произошло возгорание лесополосы. Никто не пострадал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.