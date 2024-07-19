В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 08:43 совершили атаку на Луганск с помощью трех американских ракет ATACMS. Об этом 19 июля «Известиям» сообщает администрация города, отмечая, что все снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС», — уточнили городские власти.

Также отмечается, что городе в настоящий момент наблюдается задымление, однако оно не связано с атакой Украины. Дым стоит из-за возгорания торговых павильонов и строительных отходов на улице Лутугинская, 133.

«Сообщение об этом на линию 101 поступило в 07:58, за час до ракетной атаки. На месте происшествия работают специализированные службы», — рассказали в администрации.

До этого 19 июля депутат Народного совета Луганска Юрий Юров сообщил, что в городе сработали системы ПВО, раздались взрывы. По данным депутата, предположительно, украинская сторона использовала около трех ракет ATACMS производства США. После падения обломков произошло возгорание лесополосы. Никто не пострадал.

В Луганском информационном центре также добавили, что в городе на улице Лутугинская одновременно происходит пожар в магазине «7 морей». При этом уточнялось, что возгорание началось до того, как раздались звуки взрывов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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