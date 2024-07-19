«Росатом» откроет в Подмосковье 40 электрозарядных станций

«Росатом» в течение года разместит 40 электрозарядных станций для транспорта в Подмосковье. Мощность объектов нового поколения — 150 кВт, сообщает телеканал «Известия». Соглашение о сотрудничестве подписали «Атомэнерго» и правительство Московской области. Новые станции позволят поддержать единый архитектурный облик городов региона. К 2025 году в Московской области увеличат сеть еще на 150 ЭЗС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.