Стоп-рост: опрошенные ЦБ аналитики ожидают замедления повышения зарплат до 3%

Рост реальных зарплат россиян в следующем году замедлится в 2,5 раза по сравнению с сегодняшними темпами — с 7,3% в 2024-м до 3% в 2025-м . Такие результаты показал проведенный Центробанком опрос экономистов. Расчеты учитывают номинальное повышение жалованья и инфляцию. Основной фактор нынешнего увеличения заработков — рекордный дефицит кадров . Эксперты считают, что замедление неизбежно, поскольку бизнес не может продолжать наращивать оплату труда теми же темпами из-за дорогих кредитов .

Как вырастут зарплаты россиян

В этом году в России реальная заработная плата (среднее начисленное жалованье, скорректированное по уровню инфляции) увеличится на 7,3%, а в 2025-м ее рост замедлится почти в 2,5 раза — до 3%. Такой прогноз представлен в июльском опросе Центробанка («Известия» с ним ознакомились). Результаты включают оценки 31 экономиста. «Известия» направили запрос в регулятор.

Расчеты составлены на основе прогнозов аналитиков по номинальной зарплате и средней инфляции, отмечает ЦБ. Ожидается, что начисленный заработок в 2024-м увеличится на 15,6%, а далее, в 2025-м, — показатель замедлится до 8,3% . При этом рост цен, по оценкам экономистов, составит 6,5% в 2024-м с дальнейшим понижением до 4,5% в 2025-м .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По последним данным Росстата, рост реальной зарплаты в РФ в марте 2024-го составил 12,9% . При этом среднемесячный номинальный заработок в начале весны увеличился на 21,6% по сравнению с 2023-м, до 87,7 тыс. рублей.

Между тем официальный макропрогноз Минэка от оценок аналитиков отличается. Так, министерство ожидает повышения реальных зарплат на 6,5% в этом году и на 3,6% — в следующем. Тогда как инфляция на конец 2024-го прогнозируется на уровне 5,1%, а по итогам 2025-го — 4% .

Изменения реальных зарплат и инфляции — это два взаимосвязанных процесса , отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Она пояснила: увеличение жалованья приводит к повышению спроса на товары и услуги, что в свою очередь стимулирует рост цен .

— Если рост зарплат сопровождается увеличением производительности труда, то это, наоборот, будет помогать сдерживать инфляцию . В случае же если повышение цен опережает рост заработков, то реальные доходы населения снижаются, а разница между реальным и номинальным жалованьем увеличивается , — добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом прогнозировать уровень инфляции сложнее, считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, экономические процессы непредсказуемы — большое влияние оказывают внешние факторы, например санкции. Но если не будет шоковых событий, то вполне вероятно, что инфляция будет в планируемых пределах, как и прогнозируемый уровень зарплат .

Между тем рост заработка приводит к повышению благосостояния населения , отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Так, по данным Росстата, в 2023 году в структуре денежных доходов россиян на оплату труда приходилось 60,2% .

Почему рост реальных зарплат замедлится

Основной фактор ускоренного роста зарплат как в номинальном, так и в реальном выражении — это острый дефицит трудовых ресурсов , уверена Ольга Беленькая. Она уточнила: уровень безработицы обновляет исторические минимумы (2,7% в марте 2024-го), спрос на сотрудников достиг рекордных значений, а численность рабочей силы сократилась до минимума .

— Если в 2023-м на общем фоне роста зарплат явно лидировали отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с военно-промышленным комплексом, то затем в конкуренцию за работников за счет повышения жалованья пришлось втянуться и другим отраслям, — добавила эксперт.

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Согласно результатам опроса ЦБ, в 2024-м безработица может снизиться до 2,6%, а в 2025-м вырастет до 2,8% .

На фоне высоких темпов роста потребительских цен в стране российские власти неоднократно повышали МРОТ, пенсии и другие социальные выплаты, чтобы реальные доходы населения как минимум не отставали от инфляции , подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В результате жалованье увеличивали бюджетные организации, а вслед за ними уже и коммерческие.

Сегодня наибольший спрос на рынке труда наблюдается на высококвалифицированных специалистов (инженеров, айтишников), а также на рабочий персонал и представителей массовых профессий (курьеров, продавцов) , напомнила Татьяна Ушкац из РУДН.

Действительно, бесконечно зарплаты расти не будут , согласилась с прогнозом аналитиков эксперт Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Марина Лопатина. По ее словам, повышение жалованья сотрудникам означает увеличение издержек бизнеса, а многие компании не могут себе позволить регулярную индексацию .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы ожидаем рост номинальных зарплат в этом году на 14,9%, а в будущем — на 8,5%. Тогда как реальных — на 7,1 и 3,2% соответственно , — поделилась Ольга Беленькая.

Рост реальных зарплат в следующем году может замедлиться вследствие ожидаемого охлаждения перегретой экономики , продолжила она. При этом, по ее словам, спрос на труд также может ослабнуть в 2025-м из-за невозможности наращивать оплату труда теми же темпами, трудностей с поступлением импорта, дорогих кредитов, сдерживающих производственную и инвестиционную активность.