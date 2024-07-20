Названы «‎сказочные» места России

Сказка ложь, да в ней намек — например, на путешествие по местам обитания персонажей русского фольклора. Сервис бронирования отелей «МТС Travel» составил подборку направлений, куда стоит отправиться любителям народного творчества и интересных историй. Информацией эксперты поделились с «Известиями» 20 июля.

Архангельская область

С 2001 года на территории Кенозерского национального парка в Архангельской области ежегодно проводится съезжий праздник-шутка «‎Кенозерская дураковина», или праздник Ивана-дурака. С тех пор село Вершинино в Кенозерье считается родиной знаменитого сказочного персонажа, хотя на самом деле здесь жил фольклорист и писатель Александр Нечаев: он составил более 60 сборников русских народных сказок, в том числе об Иванушке-дурачке.

При посещении Архангельской области стоит увидеть местные природные памятники: остров Ягры, национальный парк «‎Русская Арктика», Кий-остров в Белом море и Соловецкий музей-заповедник. Еще в Архангельщине много оригинальных музеев, например музей деревянного зодчества «‎Малые Корелы», Северный морской музей, Музей народных промыслов и ремесел Приморья, музей-лавка «‎Архангельский пряник», музей «‎Беломорские узоры» и другие.

Цена за билет на поезд от Москвы до Архангельска на человека составит от 2300 рублей, а в местных отелях можно остановиться от 3400 рублей в сутки за двоих.

Костромская область

Кострома считается родиной Снегурочки: всё потому, что в костромском селе Щелыково в 1860-х годах над одноименной пьесой работал драматург Александр Островский.

Теперь здесь находится государственный мемориальный и природный музей-заповедник Островского «Щелыково», а в костромском парке отдыха «Берендеевка» хранятся декорации полнометражного фильма «Снегурочка», снятого в 1970 году. Еще в Костроме находится собственная резиденция Снегурочки, а также нарядный терем, где она принимает гостей и проводит экскурсии.

Помимо встреч со Снегурочкой в Костроме стоит найти время для посещения Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря, церкви Воскресения на Дебре, Сусанинской площади, Романовского музея-заповедника, пожарной каланчи, Центрального парка и Красных рядов.

Цена за билет на поезд от Москвы до Костромы на человека составит от 2100 рублей, а в местных отелях можно остановиться от 3400 рублей в сутки за двоих.

Ивановская область

В 2014 году Южский район Ивановской области получил свидетельство на товарный знак «Василиса Премудрая» от Торгово-промышленной палаты Москвы — так область официально признали родиной героини русских сказок. Теперь в Юже открыт для посещений расписной терем настоящей Василисы Премудрой: здесь она проводит встречи с детьми, обучает посетителей народным ремеслам и рассказывает об истории города.

Еще Ивановская область считается местом обитания легендарной Жар-птицы: местный поселок Палех известен самобытным художественным промыслом, а именно лаковой миниатюрой по мотивам сказаний о волшебном персонаже. В 2021 году поселение получило официальный патент на бренд «Палех — родина Жар-птицы».

После знакомства со сказочными героями Ивановской области стоит посетить Музей ивановского ситца, Музей невесты, Музей советского автопрома, фабрику игрушек «Моя забава», Введенский монастырь, «Дом-птицу» и Ивановский художественный музей.

Цена за билет на поезд от Москвы до Иванова на человека составит от 1100 рублей, а в местных отелях можно остановиться от 2600 рублей в сутки за двоих.

Ярославская область

Ярославская область — место сосредоточения знаковых героев русского фольклора: сюда приезжают встретиться с Бабой-ягой и вспомнить подвиги Алеши Поповича.

Владения Бабы-яги находятся в селе Кукобой Ярославской области. Колдунья круглый год проводит чайные посиделки с гостями, угощает кукобойскими пирогами, рассказывает легенды села, знакомит со старорусским бытом, проводит конкурсы и розыгрыши для детей.

А родиной богатыря Алеши Поповича считается деревня Селище Ростовского района Ярославской области. Поселение располагается на горе «Марья святая» в окрестностях Ростова Великого: здесь историки обнаружили раннесредневековое поселение с погостом и курганным могильником — крупнейшим из сохранившихся в области.

В Ярославской области расположены три города, входящих в маршрут Золотого кольца: Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Достопримечательностей здесь крайне много — начать знакомство с областью можно с посещения Спасо-Преображенского монастыря, а также Стрелки Волги и Которосли в Ярославле; Горицкого монастыря, собора Успения Богородицы и Никольского монастыря в Переславле-Залесском; ансамбля Ростовско-Ярославской епархии и Музея ростовской финифти в Ростове Великом.

Цена за билет на поезд от Москвы до Ярославля на человека составит от 1000 рублей, а в местных отелях можно остановиться от 3500 рублей в сутки за двоих.

Владимирская область

Туристы приезжают в село Карачарово под Муромом, чтобы узнать больше о русском богатыре Илье Муромце. По мнению историков, воин действительно существовал и жил в Карачарове: здесь даже сохранились достопримечательности, к которым, согласно местным преданиям, приложил руку сам богатырь.

Еще Владимирская область считается родиной царя Гороха: в Гороховце открыты для посещений сказочные палаты, где царь лично встречает посетителей, угощает гороховой кашей, приглашает к состязаниям и забавам, знакомит с традициями, бытом и ремеслом жителей Гороховецкого уезда.

После развлечений в компании героев русских сказок во Владимирской области стоит найти время для посещения Успенского собора, Спасо-Евфимиева монастыря, церкви Покрова на Нерли, Музея деревянного зодчества, музея «Старый Владимир», Музея хрусталя имени Мальцовых и другие достопримечательности.

Цена за билет на поезд от Москвы до Владимира на человека составит от 900 рублей, а в местных отелях можно остановиться от 3500 рублей в сутки за двоих.

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