Эксперт назвала семь шагов к обучению детей финансовой грамотности

Финансовая грамотность — важный навык, который пригодится каждому. Чем раньше человек его получит, тем больше шансов прожить успешную жизнь в достатке. Но как воспитать в ребенке правильное отношение к деньгам? Что нужно делать, чтобы дети выросли финансово грамотными? Финансовый советник и стратег Ольга Надеина 19 июля в разговоре с «Известиям» назвала семь шагов, которые помогут научить детей ответственному отношению к деньгам.

Шаг 1. Будьте примером

Взрослые — это первые учителя для ребенка. Дети считывают, как ведут себя их родители, и берут эту модель поведения за основу. Это касается и управления финансами. Поэтому важно, чтобы взрослые сами планировали бюджет, избегали импульсивных покупок и по возможности откладывали деньги.

Кроме того, дети впитывают то, что родители говорят про деньги. Если ребенок, например, постоянно слышит от взрослых фразы: «Деньги зарабатываются тяжело» или «Очень опасно иметь много накоплений», то эта установка перейдет и к нему.

Шаг 2. Начните выдавать карманные деньги

Это необязательно должны быть большие суммы. Можно начать, например, с 500 рублей в неделю. Сколько именно давать на карманные расходы — не так важно. Главное, чтобы деньги появлялись у ребенка регулярно и эта сумма не ударила по семейному бюджету.

Скорее всего, ребенок начнет тратиться на мелкие расходы, например на конфеты, жвачки или снеки. Это нормально, в первое время можно не вмешиваться. Пускай ребенок получит первый практический навык трат.

Шаг 3. Учите сберегать деньги

Расскажите логику, как работают сбережения. Приведите пример, что если откладывать по чуть-чуть, но регулярно, то можно позволить себе что-то более дорогое. Например, скажите ребенку: «Если ты на этой неделе не потратишь все карманные деньги на еду, то уже через неделю сможешь купить себе игрушку».

Лучше всего предложить копить на что-то конкретное. Например, собрать 4,5 тыс. рублей на какую-то вещь, о которой ребенок давно мечтает. Расскажите: если откладывать, допустим, по 500 рублей в неделю с карманных расходов, то уже через два месяца он достигнет цели. Постепенно у него сформируется привычка сберегать, появятся терпение, а также навыки планирования.

Шаг 4. Объясняйте разницу между «хочу» и «надо»

Важно научить детей различать потребности и сиюминутные желания. Расскажите ребенку, что не всегда то, что нам сильно хочется, действительно нужно. Даже взрослые совершают импульсивные покупки, без которых можно легко прожить.

Поделитесь с ребенком, что перед покупкой можно задать себе вопрос: «А действительно ли это мне нужно? Или это сиюминутное желание?». Даже, если детям будет сложно понять и принять такую мысль, полезно показывать цепочку рассуждений с раннего возраста. Со временем они осознают, насколько важно принимать решения о покупках именно через призму этих вопросов.

Шаг 5. Вовлекайте в планирование семейного бюджета

Если вы, допустим, раз в месяц планируете бюджет, пригласите детей побыть рядом. Покажите им, какие в семье есть обязательные расходы. Пусть они увидят, как составляется бюджет, и что помимо разовых «Хочу» есть траты, без которых не обойтись: еда, коммунальные платежи, образование и лекарства.

Кроме того, полезно говорить при детях о каких-то больших покупках. Расскажите, какие у вас планируются крупные траты и что нужно сделать, чтобы их купить. Так дети поймут ход рассуждений и научатся ставить приоритеты. Например, чтобы съездить в Турцию всей семьей в следующем году, надо накопить 200 тыс. рублей. При этом семье, скорее всего, придется сократить траты на новогодних каникулах.

Шаг 6. Дайте возможность зарабатывать в семье

Здесь важно соблюдать баланс. Платить за каждое действие ребенка по дому, например, за уборку комнаты, не нужно. При этом договориться о вознаграждении за выполненную цель или помощь — можно. Например, платить после 10 прочитанных книг или доплачивать за помощь с готовкой.

Главная польза: так ребенок учится ставить цели. Кроме того, он понимает ценность денег и потраченного времени, учится ответственности и исполнению обязательств.

Шаг 7. Открыто разговаривать с детьми о деньгах

Хорошо, когда дети могут свободно задавать вопросы о финансах и обсудить с родителями идеи по расходам. Взрослые при этом подсказывают, дают советы и делятся опытом. Если в семье всё объясняется вслух, открыто и спокойно, при этом даже о проблемах, то дети быстрее учатся и становятся самостоятельными.

Кроме того, можно играть с детьми в настольные или компьютерные игры про финансы, например в «Монополию». Это расширяет мышление, и cо временем ребенок начинает сам находить способы, как ему больше зарабатывать.

«Важно обучать детей финансовой грамотности. Чем раньше они начнут взаимодействовать с деньгами, тем больше опыта и знаний получат в более взрослой жизни. Это точно будет сильно влиять на их успех и их финансовое благополучие в будущем», — резюмировала Надеина.

31 мая сообщалось, что более 40% опрошенных россиян выразили мнение, что подработка детей в летние каникулы формирует правильные финансовые привычки. Это следует из результатов исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 23% опрошенных не поддерживают подработку, считая, что работа в школьном возрасте негативно влияет на успеваемость, а каникулы нужны для того, чтобы максимально расслабиться.