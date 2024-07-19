Житель Ишима ожидает суда за избиение своей сожительницы до смерти
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Ишима, который избил свою сожительницу до смерти, приревновав ее. Об этом региональное СУ СКР сообщает в пятницу, 19 июля.
Следствие полагает, что 10 июня пара поссорилась на почве ревности. Мужчина нанес своей 47-летней сожительнице не менее 10 ударов руками по голове и телу, от которых потерпевшая скончалась через некоторое время.
Как уточняет ИА «Ура.ру», мужчина и женщина в тот момент были пьяны.
Жителя Ишима обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы направят в суд для рассмотрения.
Максимальная санкция вменяемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В конце марта сообщалось, что мужчина получил девять с половиной лет колонии строгого режима за избиение до смерти сожительницы в квартире на юге Москвы. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине не менее 31 удара руками и ногами.