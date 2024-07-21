С дальним прицелом: получит ли Киев ракету большого радиуса действия

США планируют разработать для Украины недорогую авиационную ракету большой дальности. Новое изделие ERAM (Extended-Range Attack Munition) будет иметь дальность действия до 450 км и значительно расширит возможности ВСУ по поражению целей за пределами досягаемости тех ракетных комплексов, которые уже сейчас имеются в их распоряжении. В то же время в Киеве заявляют о наличии собственных разработок, которые могут быть усовершенствованы до дальнобойных ракет. Какие системы есть в распоряжении ВСУ сегодня и могут появиться в обозримом будущем — разбирались «Известия».

Украинские возможности

В рамках недавнего визита в Вашингтон глава киевского режима Зеленский запросил возможность наносить удары американскими ракетными системами вглубь территории России на 500 км. Он заявил, что в ответ на американские ограничения на удары по целям в глубине российской территории Украина начала собственные разработки, которые могли бы дополнить ведущуюся уже сейчас войну дронов. Украина имеет некоторые технологические возможности по модернизации или созданию ракетных систем своими собственными силами.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 ВСУ Фото: РИА Новости

Для начала разберемся, как Украина может использовать советский задел и наследство. Возможности по переделке старых зенитных жидкостных ракет С-200 с использованием современной элементной базы позволяют в несколько раз уменьшить массу системы наведения и получить ракету «земля – земля» с дальностью действия более 500 км. Их невозможно сделать высокоточными, но они могут применяться по площадным целям и наносить поражение модифицированной боевой частью, дополненной взрывом остатков топлива в баках. Ракета комплекса С-200 имеет длину около 10 метров и летит, вероятно, по классической высокой баллистической траектории, а следовательно, может обнаруживаться и уничтожаться средствами ПВО российских Вооруженных сил. К тому же вполне вероятно, что запасы этих ракет или исчерпаны, или уничтожены и их количество явно ограничено.

Другой системой с советскими корнями является украинский клон советской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 – Р-360 комплекса «Нептун». Они были испытаны в 2018–2019 годах и до специальной военной операции в эксплуатацию поступили только опытные экземпляры комплекса. Дальность действия в противокорабельном варианте — 280 км, но за счет модернизации она может быть доведена до 500 км. Вполне вероятно, что такие работы ведутся или велись ПО «Артем» в Киеве. Доработка системы наведения такой ракеты для поражения наземных целей совершенно реальна и, скорее всего, уже была проведена. Вопрос только в том, как и в каких количествах в текущей ситуации украинские производители могут создавать эти ракеты. Возможно, речь идет о единичных экземплярах ракет в период нескольких месяцев.

Ракетный комплекс «Гром-2» является современной реинкарнацией основного ракетного проекта современной Украины — работы по нему велись в КБ «Южное» начиная с 1994 года. История комплекса пережила множество взлетов и падений и, наконец, к 2020 году вышла на создание опытного образца, которое было профинансировано Саудовской Аравией. По своим возможностям и идеологии он близок к российскому «Искандер-М». Основной ракетой комплекса является твердотопливная баллистическая, которая официально имеет дальность действия до 300 км, но по оценкам может в действительности иметь радиус до 500 км. Основная проблема этого комплекса в сложности производства ракет в современных условиях. Могут быть завершены работы по ракетам опытной партии, сборка которых была начата до 2022 года, но продолжение производства новых изделий для этого комплекса крайне сомнительно. В 2022-м, вполне возможно, имело место применение по российской авиабазе Саки в Крыму именно этих ракет, но с тех пор упоминаний применения «Грома» не встречалось.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Вооруженных сил России Фото: РИА Новости

Однако для комплекса «Гром» могут быть созданы и крылатые ракеты, близкие по своим боевым возможностям к нашим типа Х-55 и «Калибр». Украина располагает технологией создания таких ракет и даже экспортировала ее в 1990-е годы в Китай и, возможно, в другие страны. Главная проблема здесь в том, что их надо разработать, испытать, наладить производство достаточно сложных компонентов — двигателей, систем управления, комплекса наведения. В мирное время такое было бы возможно, но сейчас по понятным причинам сопряжено с огромными сложностями, и даже при наличии западного финансирования есть большие сомнения в способности современного украинского руководства организовать создание и выпуск таких ракет. Тем не менее в случае успеха они могли бы иметь дальность действия от 500 до 2000 км при пусках с наземной установки. Макеты таких ракет в конце 2010-х годов демонстрировались Украиной на выставках вооружений, но, вероятно, дальше макетов до начала СВО дело не дошло.

С зарубежной помощью

Наконец, изделия дальнего действия для ВСУ могут быть созданы за океаном. В январе этого года был впервые опубликован запрос на сбор предложений по созданию недорогой ракеты, которая могла бы быть произведена и поставлена для оснащения украинских самолетов-носителей. 10 июля отдел систем дальнего радиуса действия Управления вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС США впервые заявил, что ракета проекта ERAM предназначена именно для Украины.

Минимальные требования к новой ракете задают создание изделия с массой до 250 кг, обладающего дальностью действия при пуске с самолета до 450 км, которое может совершать полет на минимальной скорости в 0,6 Маха (скорости звука). Боеприпас должен иметь точность поражения цели с отклонением не более 10 метров и применение без использования спутниковой навигации GPS. Косвенно это говорит об эффективности российских средств подавления систем спутниковой навигации современных западных ракетных комплексов. Еще одним требованием Пентагона является низкая стоимость и высокая скорость разработки — за океаном явно торопятся создать и испытать новую ракету на Украине до завершения СВО.

Фото: РИА Новости/Стрингер

К слову, с учетом американских финансовых ресурсов такой сценарий теоретически возможен, и данный проект имеет заметно больше шансов на успех, чем доморощенные украинские ракетные разработки. Но в любом случае маловероятно, что за океаном управятся меньше чем за пару-тройку лет. Не всё возможно просто взять и купить за деньги.