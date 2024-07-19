Жителей Хабаровска предупредили о грозовых ливнях и сильном ветре
Предстоящие выходные в Хабаровском крае и ЕАО обещают быть дождливыми. Погоду определяют фронтальные разделы, из-за которых в этих регионах пройдут кратковременные дожди, а местами грозовые ливни.
При этом скорость ветра при порывах будет достигать 14 м/с. В субботу местами порывы ветра достигнут 20 м/с, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
Температура воздуха ночью будет опускаться до +15 градусов, а днем — подниматься до +30 градусов. На Охотском побережье может быть до +11 градусов.
В Хабаровске в субботу и воскресенье ожидаются дожди. Ночью столбики термометров будут достигать +21 градуса, днем — +28 градусов.
Ранее сообщалось, что к утру пятницы, 19 июля, в отдельных районах Москвы и области выпало более 30% месячной нормы осадков. В течение всей пятницы в городе также ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Выходные 20 и 21 июля, согласно прогнозам синоптиков, тоже будут дождливыми.