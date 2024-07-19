Эксперт назвал правила использования гаджетов в жару

Летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику. О том, как спасти свои гаджеты от экстремальной жары, «Известиям» 19 июля рассказал технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков.

Он отметил, что большинство электронных устройств во время работы генерируют тепло, поэтому в них чаще всего встроены системы охлаждения. Но при высоких температурах этого может быть недостаточно — гаджеты перегреваются. Когда градусы на улице опережают системы охлаждения устройств, появляются риски повреждения внутренних компонентов, деформации и выгорания экрана, снижения срока службы батареи и теплового расширения внутри них, что приводит к трещинам и вздутию.

«Некоторые устройства предупреждают пользователя, когда температура превышает безопасную норму, а другие могут сами выключаться или переходить в спящий режим, чтобы минимизировать генерацию тепла. В любом случае важно следить за состоянием гаджетов в жаркие дни, чтобы они служили вам как можно дольше. Дайте устройствам немного пространства — убедитесь, что вокруг них есть достаточно свободного места — около 5–10 см», — пояснил эксперт.

Проверьте, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. У большинства компьютеров и других электронных устройств вентиляционные отверстия располагаются сзади или сбоку. Такая конфигурация позволяет втягивать холодный воздух в устройство спереди или с боков, а горячий воздух выпускать через заднюю часть.

Также он обратил внимание, что если электроника хранится в закрытом помещении, то циркулирующий воздух не обновляется и становится всё горячее.

«Не оставляйте в машине ноутбуки, телефоны и мелкую электронику. В закрытой машине создается парниковый эффект — внутри может быть жарче, чем снаружи. Если гаджеты находятся в помещении, то держите их вдали от окон или установите на них светоблокируюшие шторы. Устройства могут повредиться из-за воздействия солнечных лучей. Например, у телевизора, на который изо дня в день попадает свет, может выгореть экран», — предупредил Казаков.

Лучше всего, если гаджеты лежат в самом прохладном месте квартиры. В идеале — под вентилятором или кондиционером. При этом ближе к полу всегда прохладнее, поэтому устройства можно оставлять на нижних полках стеллажей. Также не нужно складывать устройства друг на друга. Электроника и так быстро нагревается, а если положить телефон на планшет или ноутбук, они станут еще горячее.

«Следует держать технику в чистоте. Грязь и пыль замедляют работу вентиляторов, поэтому держите гаджеты и вентиляционные отверстия чистыми. Для чистки электроники можно использовать баллоны со сжатым воздухом. Они предназначены для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратур. Если один из ваших гаджетов начинает перегреваться и давать сбои в жаркие летние дни, выключите его и отсоедините от источника питания. Дайте ему постоять и остыть, пока корпус не перестанет быть горячим на ощупь», — подытожил эксперт.

В конце мая проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал «Известиям», что жаркая погода может стать серьезным испытанием для смартфона. Перегрев устройства способен привести к различным проблемам, включая подвисания, снижение производительности, повреждение аккумулятора и даже поломку устройства.