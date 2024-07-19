Грузовой поезд столкнулся с локомотивом в Хабаровском крае
Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства ЧП с подвижным составом в Солнечном районе Хабаровского края. На станции Постышево 18 июля около 05:00 локомотив столкнулся с порожними цистернами. В результате две цистерны опрокинулись.
Как уточнили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, локомотив был в составе грузового поезда из 71 груженного углем вагона. Обошлось без пострадавших.
Прокуратура должна проверить, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.
Ранее, 17 июля, в Ленинградской области произошло столкновение поезда «Ласточка» с автомобилем. Машинист во время движения поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Предварительно, в результате аварии погибли четверо — двое взрослых и двое детей.