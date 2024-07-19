Госмониторинг зерна стартовал в Псковской области
Специалисты по отбору проб филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» из Санкт-Петербурга отобрали первые пробы пшеницы, которая выросла в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Образцы взяли из трех партий пшеницы в Пыталовском и Палкинском районах. Общий размер партий составил 1,3 тыс. т. Результаты исследований внесут в ФГИС «Зерно».
По информации Псковской ленты новостей, отбор проб проходил в рамках выполнения плана государственного мониторинга зерна. Всего в регионе планируют проверить 84 партии пшеницы общим валовым сбором 58 тыс. т.
Ранее в июле «Известия» писали, что правительство РФ одобрило национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Указом президента поставлена цель к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по отношению к 2021 году, а экспорта — в 1,5 раза.