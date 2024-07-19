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Глава СК направил в Госдуму предложения по борьбе с преступностью мигрантов

Бастрыкин предложил ужесточить меры по борьбе с преступностью мигрантов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Государственную Думу предложения по противодействию преступности со стороны мигрантов. Об этом сообщили 19 июля в ведомстве.

«Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — проинформировали на сайте СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин предложил ввести ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами. В их числе предложено установить систему распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам, дактилоскопию и цифровой учет места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Также СК предлагает полный запрет массовой регистрации мигрантов в одной квартире.

Бастрыкин сообщил, что еще предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.

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Ранее, 1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.

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