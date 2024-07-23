Кирпич в стене: Эстония угрожает российскому Балтфлоту

На днях в Эстонии сменился главнокомандующий военно-морскими силами. Иво Вярк должен провести реформирование эстонских ВМС, которые предполагается обеспечить новыми кораблями, боевыми роботами-беспилотниками и дальнобойными береговыми ракетными комплексами. Эстонцы считают, что они в случае вооруженного конфликта смогут совместно со своими союзниками по НАТО запереть российский флот в восточной части Финского залива и нарушить сообщение между портами Петербурга, Кронштадта, Ленинградской и Калининградской областей. Подробности — в материале «Известий».

План реформирования

Коммодор Иво Вярк, с июля возглавивший военный флот Эстонии, ранее служил начальником отдела планирования штаба ВМС. На морского офицера он выучился в Германии; позже проходил обучение в США и служил на британском флоте. По его словам, эстонские ВМС нуждаются в обновлении — и в этом он видит главную свою задачу на будущее. «Безусловно, у нас уже составлены планы. Военно-морские силы учитывают то, что наши корабли уже пора списывать. Они нуждаются в замене, и наши военные силы нуждаются в поддержке с моря. Многое зависит от того, каким будет финансовый прогноз и как министерство обороны видит наши перспективы», — пояснил Вярк.

Предшественник Вярка Юри Саска на днях дал пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги своего семилетнего пребывания во главе эстонского флота. «У нас восемь кораблей и примерно 450 человек. Из них 300 находятся на контрактной службе каждый день, а 150 человек — это срочнослужащие», — пояснил Саска, отметив, что больше всего в Эстонии флот ходит в составе сборных эскадр НАТО.

В 2023 году эстонские власти решили объединить военный флот и морские силы, имевшиеся в распоряжении департамента полиции и погранохраны. После объединения ВМС страны располагают патрульными кораблями Kindral Kurvits, Raju, Valve и Pikker. Кроме того, у эстонских ВМС имеются тральщики Admiral Cowan, Sakala, Ugandi, а также судно поддержки и водолазных работ Wambola. Всё это — относительно небольшие корабли с очень скромным вооружением, годящиеся разве что для исполнения полицейских функций и для траления.

Президент Алар Карис наградил пятерых старших офицеров новыми воинскими званиями на церемонии в Кардиорге. Высшие звания получили офицеры Вахур Карус, Андрус Мерило, Рауно Сирк, Виктор Кальницкий, Иво Вярк Фото: REUTERS/Sander Ilvest

«В любой момент времени в Балтийском море находится около 3 тыс. судов, из них в течение недели 500–600 проходят через зону ответственности Эстонии», — говорит Саска. Эстонские моряки требуют, чтобы их наделили новыми современными судами, на которых они смогут эффективнее выполнять свои функции. В апреле 2024-го было объявлено, что ВМС Эстонии планируют приобрести новый корабль, который будет наделен различными автоматизированными и беспилотными системами.

Саска пояснил, что новое судно (по образцу которого, возможно, потом будут построены еще несколько) должно уметь выполнять сразу несколько задач: вести воздушное наблюдение, «видеть» и «слышать» то, что происходит под водой, отражать атаки неприятельских самолетов и кораблей, ставить и тралить мины. Осуществлять это оно должно в том числе и посредством находящихся на борту беспилотных и пилотируемых систем.

Главное — не корабли, а ракеты

По словам бывшего командующего ВМС Эстонии, вполне вероятно, что новый корабль будет строить эстонская компания. Что касается общего количества состава флота, то в ближайшем будущем оно существенно не увеличится. «В настоящее время мы работаем над выяснением возможностей совместного функционирования кораблей с экипажем и беспилотных судов», — отметил Саска. Эстонцы внимательно изучают опыт боевых действий в Черном море и намерены обзавестись собственными морскими дронами — за подготовку проекта такого робота взялась таллинская компания Baltic Workboats.

В эстонских ВМС отмечают, что еще нужно определиться с использованием беспилотных военных судов с точки зрения морского права. По словам эксперта соответствующего профиля Александра Лоття, их использование остается «серой зоной» — поскольку полностью автоматизированные боевые корабли не подпадают под действие правил Международной морской организации. «Конвенция по морскому праву гласит, что ответственность за военный корабль должны нести капитан и команда соответствующей квалификации. Но кто капитан, в данном случае пока не определено. Должен ли капитан обязательно физически находиться на борту корабля? Или капитан может сидеть в кресле и управлять кораблем, как в компьютерной игре?» — недоумевает Лотть. Тем не менее он уверен, что все заинтересованные страны склонны адаптироваться к возможностям, которые предлагают новые технологии.

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В 2021 году Эстония купила у Финляндии партию морских мин — ни объемы поставок, ни стоимость контракта не разглашаются. По словам тогдашнего главы эстонских ВМФ коммодора Юри Саска, возможное минирование территориальных вод — это «средство сдерживания вероятного противника». Коммодор добавил, что мины — лишь один из компонентов создаваемой в Эстонии системы береговой обороны.

В октябре 2021-го Эстония заключила с израильско-сингапурским предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке ракетных комплексов Blue Spear 5G SSM. Это противокорабельные ракеты, которые предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ — стрелять ими можно в любую погоду. По словам Юри Саска, в задачи подразделения, вооруженного этими ракетами, войдут «охрана и слежение за морем». Известно, что в нем состоят несколько десятков профессиональных военных и порядка 175 срочнослужащих.

Первые ракетные системы поступили в Эстонию с некоторым опозданием — начало поставок было запланировано на вторую половину 2023 года, а по факту произошло в феврале 2024-го. Как сообщили в пресс-службе эстонского Минобороны, «ракетный комплекс нового поколения Blue Spear — самая современная и инновационная система вооружения Сил обороны Эстонии, способная работать в любых погодных условиях, днем и ночью, позволяющая поражать загоризонтные, мобильные и стационарные цели на море».

Таллин приобрел ракеты Blue Spear, являющиеся моделью пятого поколения, — впервые их представили широкой общественности в 2022 году, и Эстония стала первой страной Балтии, заказавшей данную систему вооружения. Максимальная дальность стрельбы этих комплексов составляет 290 км.

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Меч и щит

Эстонские стратеги отмечают, что новое ракетное оружие, оказавшееся в его распоряжении, позволит Таллину «контролировать морские подходы к Калининграду». Впрочем, прежний командующий Силами обороны Мартин Херем отметил, что решение о применении «голубых копий» будут принимать отнюдь не в Таллине, а на уровне руководства всего альянса НАТО. Херем не скрыл, против какого противника предполагается использовать это оружие. «Если активность российского Балтийского флота будет препятствовать действиям наших подразделений, мы сможем это предотвратить. Также мы помешаем России в случае агрессии переместить свою ПВО на море и тем самым сумеем поддержать наши ВВС в воздушном пространстве. И, в-третьих, мы можем затруднить военное снабжение Калининградской области», — сказал Херем. Эстонская пресса с торжеством отмечает, что союзные латыши также намерены закупить подобные ракетные комплексы, а союзные финны и шведы уже используют это вооружение.

В разговоре с «Известиями» главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта военный эксперт Юрий Зверев отметил, что расширение НАТО в 2023–2024 годах действительно создало новые угрозы России на Балтике. «В особенно угрожаемом положении оказывается Балтийский флот ВМФ России, разработке мер по нейтрализации которого в НАТО уделяется значительное внимание. Одним из способов этого в альянсе видят развертывание на театре береговых ракетных комплексов (БРК) с противокорабельными ракетами (ПКР). Если еще не так давно из стран НАТО на Балтике такие комплексы имела только Польша, то сейчас в НАТО вошли имеющие их Финляндия и Швеция. В феврале этого года БРК получила Эстония. В декабре прошлого года их заказала и Латвия», — отмечает Зверев.

Фото: REUTERS/Sander Ilvest

Он ссылается на недавнее заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура финскому таблоиду Iltalehti о том, что две страны достигли соглашения об интеграции своей береговой обороны. По словам Певкура, это означает, что Финляндия и Эстония смогут перекрыть морские пути в Санкт-Петербург и обратно для российских надводных кораблей, создав то, что эстонский министр назвал внутренним морем, принадлежащим НАТО.

Юрий Зверев добавляет, что приобретенная эстонскими ВМС ракета Blue Spear способна действовать как по морским, так и по наземным целям с известными координатами. Она может использоваться как в режиме «выстрелил и забыл», так и в режиме «выстрелил и обновил» (когда операторы меняют траекторию уже начатого полета посредством защищенного двустороннего канала передачи данных). «Для прорыва эшелонированной и объектовой обороны используются сложные траектории полета. Ракета достигает района цели с использованием инерциальной навигационной системы (INS), корректируемой с помощью спутниковой системы навигации GPS. Затем для поиска и атаки цели используется активная радиолокационная головка самонаведения», — объясняет специалист.