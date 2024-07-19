Аналитики назвали самыми востребованными работниками в РФ специалистов по продажам

Наиболее востребованными работниками в России за первые шесть месяцев 2024 года стали специалисты по продажам. Об этом 19 июля сообщает РБК со ссылкой на исследование рекрутинговой платформы HeadHunter и транспортной компании ПЭК.

Согласно этим данным, количество вакансий в указанном сегменте превысило 1 млн. При этом за тот же период работодатели искали такое же количество представителей рабочих профессий.

В число пользующихся спросом сотрудников также вошли специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания оборудования (732 тыс. вакансий), строительства и недвижимости (710 тыс.) и логистики и транспорта (706 тыс.).

Наиболее динамичный рост показал за полугодие спрос на домашний персонал (+55% в сравнении с уровнем прошлого года). Кроме того, более активно стали искать специалистов транспортно-логистической отрасли (+47%), рабочий персонал (+43%), сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса (+36%) и специалистов по продажам (+32%).

Отмечается, что за год сильнее всего обострилась нехватка сотрудников розничной торговли, страхования, сервисного сегмента, продаж и логистики.

Ранее, 9 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда в России. В частности, для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 млн специалистов. По словам Мишустина, для подготовки такого числа профессионалов необходимо объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.