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Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда

Мишустин: прогнозные потребности рынка труда в России огромны
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Прогнозируемые потребности рынка труда в России огромны. Об этом во вторник, 9 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время пленарной сессии форума «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

«Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 млн специалистов», — отметил премьер-министр РФ.

По словам Мишустина, для подготовки такого числа профессионалов необходимо объединить усилия государства, регионов и самих предприятий.

Кроме того, премьер-министр РФ отметил важность предоставления особого внимания вопросам подготовки кадров в России. Он сообщил о необходимости пересмотра подходов в системе образования, которые устарели и не соответствуют современным требованиям бизнеса и уровню развития технологий.

В России в этом году на рынок труда выйдет почти 200 тыс. инженеров

Ранее, 26 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время синергия работы городских служб и НКО будет развиваться, масштабироваться экосистемы для поиска работы и профориентации для школьников. По его словам, в 2024 году в Печатниках откроют центр обучения «Профессии будущего», где можно будет в короткие сроки освоить востребованные специальности. Кроме того, каждый подросток сможет пройти соответствующее тестирование и сделать осознанный выбор будущей профессии.

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