Совфед одобрил закон о государственно-частном партнерстве в космосе

Совет Федерации 17 июля одобрил закон, который устанавливает правовые основы государственно-частного партнерства (ГЧП) в космической отрсли. Им будет регулироваться предпринимательская деятельность в области исследования и использования космического пространства.

По словам члена комитета Совфеда по экономической политике Александра Брыксина, для привлечения частных инвестиций в данную сферу в России планируется создать максимально благоприятные условия.

Механизмы ГЧП, в числе прочего, могут быть применены при развертывании полномасштабных орбитальных группировок космических аппаратов и поддержания их работоспособности. Это на сегодняшний день важно как для освоения космоса, так и для обеспечения безопасности на Земле.

«Помимо контроля космического пространства, спутники ведут сбор разведывательной информации на Земле — мониторинг районов стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, контроль выполнения договоров и соглашений об ограничении вооружений», — объяснил сенатор.

Кроме того, новый федеральный закон вводит понятие «космический объект», закрепляя таким образом курс на поощрение привлечения внебюджетных средств в космическую деятельность. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессионных соглашений и соглашений о ГЧП как недвижимое имущество. Государство со своей стороны возьмет на себя обязательства по защите прав и интересов бизнесменов — участников проектов в отрасли.

Для привлечения частных инвестиций есть несколько способов. Например, «Роскосмос» может сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, такими, как S7 Space, создавая с ними совместные предприятия и реализуя программы поддержки бизнеса, занимающегося разработкой и производством космической техники. Также госкорпорация сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, инвестировать в стартапы.

Законопроект, позволяющий реализовывать проекты ГЧП в космической отрасли, в апреле 2024 года подготовило Минэкономразвития совместно с Советом Федерации и «Роскосмосом».

В июне, в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта. Глава государства обратил тогда внимание на то, что частные инвесторы уже успешно вкладывают средства в российскую экономику совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).