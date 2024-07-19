Реклама
Прямой эфир
Общество
В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Мир
В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Армия
Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Происшествия
В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину
Мир
Аналитик предрек поражение демократов в случае снятия Байдена с выборов
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Мир
На Западе выразили обеспокоенность мощью российских подлодок

Совфед одобрил закон о государственно-частном партнерстве в космосе

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA Earth
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации 17 июля одобрил закон, который устанавливает правовые основы государственно-частного партнерства (ГЧП) в космической отрсли. Им будет регулироваться предпринимательская деятельность в области исследования и использования космического пространства.

По словам члена комитета Совфеда по экономической политике Александра Брыксина, для привлечения частных инвестиций в данную сферу в России планируется создать максимально благоприятные условия.

Механизмы ГЧП, в числе прочего, могут быть применены при развертывании полномасштабных орбитальных группировок космических аппаратов и поддержания их работоспособности. Это на сегодняшний день важно как для освоения космоса, так и для обеспечения безопасности на Земле.

«Помимо контроля космического пространства, спутники ведут сбор разведывательной информации на Земле — мониторинг районов стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, контроль выполнения договоров и соглашений об ограничении вооружений», — объяснил сенатор.

Кроме того, новый федеральный закон вводит понятие «космический объект», закрепляя таким образом курс на поощрение привлечения внебюджетных средств в космическую деятельность. Теперь космическая инфраструктура может стать объектом концессионных соглашений и соглашений о ГЧП как недвижимое имущество. Государство со своей стороны возьмет на себя обязательства по защите прав и интересов бизнесменов — участников проектов в отрасли.

Для привлечения частных инвестиций есть несколько способов. Например, «Роскосмос» может сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, такими, как S7 Space, создавая с ними совместные предприятия и реализуя программы поддержки бизнеса, занимающегося разработкой и производством космической техники. Также госкорпорация сможет проводить соответствующие конкурсы и тендеры, инвестировать в стартапы.

Законопроект, позволяющий реализовывать проекты ГЧП в космической отрасли, в апреле 2024 года подготовило Минэкономразвития совместно с Советом Федерации и «Роскосмосом».

В июне, в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта. Глава государства обратил тогда внимание на то, что частные инвесторы уже успешно вкладывают средства в российскую экономику совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024