СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
В Армении потерпел крушение самолет Ан-2, предварительно, погибли два человека. Об этом 19 июля сообщил портал 24News.
Трагедия произошла у города Егвард. На место происшествия выехали оперативная группа регионального спасательного управления и один боевой расчет из пожарно-спасательного отряда.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян подтвердил порталу 24News инцидент.
«Подтверждаю, разбившийся самолет — учебно-тренировочный. Министерство обороны выражает соболезнования членам семей, родственникам и сослуживцам погибших пилотов», — заявил он.
12 июля военный учебно-тренировочный самолет Bielik разбился на аэродроме города Гдыня на севере Польши. Борт врезался во взлетно-посадочную полосу во время тренировочного полета. Пилот отрабатывал фигуры высшего пилотажа к выступлению на авиашоу.