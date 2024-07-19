В Луганске сработала ПВО
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Луганске. Об этом 19 июля сообщил депутат Народного совета Юрий Юров.
«Укрофашисты обстреляли город ракетами. Работает ПВО. Слышны взрывы», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Вскоре появились сообщения, что Луганск около 08:45 подвергся ракетному обстрелу. По данным Юрова, предположительно, украинская сторона использовала около трех ракет ATACMS производства США. После падения обломков произошло возгорание лесополосы. Погибших и пострадавших нет.
«Аварийно-спасательные службы и следственные органы выдвинулись в район предполагаемого падения обломков сбитых ракет», — добавил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По информации Луганского информационного центра, в городе на улице Лутугинская также происходит пожар в магазине «7 морей». При этом уточняется, что возгорание началось еще до того, как раздались звуки взрывов.
Ранее, 19 июля, Марочко сообщал, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по подконтрольному им селу Невское в Луганской Народной Республике. Подполковник в отставке предположил, что обстрел ВСУ мог быть как «дружественным огнем» и ошибкой в расчетах артиллеристов, так и целенаправленным ударом в целях дискредитации российских военнослужащих.
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