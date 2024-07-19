Два человека погибли в результате пожара в Ростове-на-Дону
Два человека погибли в результате пожара в мебельном цехе в Ростове-на-Дону, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале .
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 16:55, открытое горение было ликвидировано в 19:28, уточняется в сообщении. В тушении задействовали 18 единиц техники и 54 специалиста.
Во время тушения были обнаружены тела двоих погибших. В МЧС также уточнили, что от ожогов пострадали еще трое человек.
Уточняется, что пожар был ликвидирован в 05:51.
Ранее, 18 июля, женщина погибла во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы. Причину возгорания выяснят в ходе пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.