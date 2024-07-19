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Военные ЧФ провели тренировку по борьбе с подводными диверсантами и БЭК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие Черноморского флота провели тренировку по борьбе с атаками безэкипажных катеров (БЭК) и подводных диверсантов в местах базирования сил флота. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ходе тренировки экипажи патрульных катеров «Раптор» отработали поиск скоростных малоразмерных целей противника собственными средствами и во взаимодействии с морской авиацией. Во время патруля прибрежной акватории они выявили условные безэкипажные катера и уничтожили их из артиллерийских автоматических модулей «Управа-Корд» и стрелкового вооружения. Ликвидация целей произошла в 10 км от береговой линии, а огонь велся на удалении до 2 км от условных катеров.

«Наш катер уничтожил четыре безэкипажных катера. Была массовая атака, они применили БПЛА самолетного типа. После нее пошли безэкипажные катера наступать. Первый на нас заходил, я уничтожил его с двух выстрелов», — поделился рулевой сигнальщик с позывным Стич.

Кроме того, военные отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили подводные спуски, во время которых они осмотрели стоянку кораблей и прилегающую к ней акваторию, для того чтобы обнаружить и уничтожить возможную угрозу подводных диверсантов и минирования. Подобные тренировки необходимы, чтобы поддерживать готовность водолаза. Они проводятся в разных условиях — подготовки с погрузкой, осмотры района на буксировщиках, индивидуальных средствах движения, осмотры частей, рассказал военный отряда ПДСС с позывным Циклоп. Он добавил, что обычно подобные тренировки осуществляются каждый день.

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Ранее, 14 июля, фрагмент тренировки морских пехотинцев Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» по закреплению навыков штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в тыловом районе СВО показало Минобороны. Одновременно с этим командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами штурмовых групп и подразделениями различного предназначения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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