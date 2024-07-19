Военные ЧФ провели тренировку по борьбе с подводными диверсантами и БЭК

Военнослужащие Черноморского флота провели тренировку по борьбе с атаками безэкипажных катеров (БЭК) и подводных диверсантов в местах базирования сил флота. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ходе тренировки экипажи патрульных катеров «Раптор» отработали поиск скоростных малоразмерных целей противника собственными средствами и во взаимодействии с морской авиацией. Во время патруля прибрежной акватории они выявили условные безэкипажные катера и уничтожили их из артиллерийских автоматических модулей «Управа-Корд» и стрелкового вооружения. Ликвидация целей произошла в 10 км от береговой линии, а огонь велся на удалении до 2 км от условных катеров.

«Наш катер уничтожил четыре безэкипажных катера. Была массовая атака, они применили БПЛА самолетного типа. После нее пошли безэкипажные катера наступать. Первый на нас заходил, я уничтожил его с двух выстрелов», — поделился рулевой сигнальщик с позывным Стич.

Кроме того, военные отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) выполнили подводные спуски, во время которых они осмотрели стоянку кораблей и прилегающую к ней акваторию, для того чтобы обнаружить и уничтожить возможную угрозу подводных диверсантов и минирования. Подобные тренировки необходимы, чтобы поддерживать готовность водолаза. Они проводятся в разных условиях — подготовки с погрузкой, осмотры района на буксировщиках, индивидуальных средствах движения, осмотры частей, рассказал военный отряда ПДСС с позывным Циклоп. Он добавил, что обычно подобные тренировки осуществляются каждый день.

Ранее, 14 июля, фрагмент тренировки морских пехотинцев Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» по закреплению навыков штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в тыловом районе СВО показало Минобороны. Одновременно с этим командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между бойцами штурмовых групп и подразделениями различного предназначения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.