ИИ поможет оценить личные качества претендентов на вакансию

Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН создали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для анализа видео, аудио или текстовых резюме кандидатов на вакансии оценки — насколько их личные качества отвечают требованиям позиции. ИИ рассчитывает числовой коэффициент от нуля до единицы по пяти психологическим категориям и сравнивает их с нужными показателями, которые определил рекрутер.

«Мы разработали библиотеку OCEAN-AI, которая с помощью использования нейросетевых моделей позволяет оценить пять основных персональных качеств, характеризующих психологический портрет человека. Сегодня они активно используются HR-специалистами. Поэтому применение нашей библиотеки позволит улучшить процессы набора персонала и минимизировать конфликты внутри коллектива. Разработка также может быть модифицирована под решения других практических задач, например, мониторинга расстройств личности», — рассказала младший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Елена Рюмина.

Программа использует для расчетов популярную пятифакторную модель личности человека, которая называется OCEAN, или «Большая пятерка». Она состоит из пять основных категорий: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и предрасположенность к негативным эмоциям. Сейчас разработку можно использовать для нескольких практических задач: оценка соответствия соискателей профессиональным обязанностям должности, формирование максимально эффективных трудовых коллективов и другие.

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Профессия — рекрутер: ИИ оценит личные качества претендентов на вакансию