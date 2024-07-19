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Лучшим фильмом «Горький fest» стала картина из Якутии «Король Лир»

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Фото: пресс-служба VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»/Максим Кашин
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18 июля в Нижнем Новгороде завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Профессиональное жюри сделало выбор в пользу якутского кино, назвав «Лучшим фильмом» картину Сергея Потапова «Король Лир».

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Полудокументальная история, рассказывающая о том, как старик, которого внучки определили в дом пожилых людей и инвалидов, стал исполнителем главной роли в драме Шекспира. Молодой режиссер решил поставить с обитателями интерната спектакль «Король Лир», в котором нет ни одного профессионального артиста. Все роли исполняют старики. Оригинальное прочтение классики принесло успех картине, которая снята на якутском языке и идет с субтитрами.

Кинематографисты из Якутии взяли еще один важный приз. Никита Давыдов и Евгений Николаев были названы «Лучшими драматургами» за фильм «Торбаса или как мы рубили мясо». Режиссер картины Никита Давыдов получил специальный приз международного общества «Рыбаки&Охотники» «За смелость и оригинальность».

Лучший режиссер — Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм о Дагестане «Против ветра». Награду за «Лучшую актерскую работу» получила Мария Смольникова, сыгравшая главную роль в картине Марии Меленевской «Разъезд». Фильм также отметили зрители. «Лучшее музыкальное решение» в документальной картине «Там, где наш дом: Хакасия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

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