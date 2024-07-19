Актер Боб Ньюхарт скончался на 95-м году жизни

Актер и комик Боб Ньюхарт скончался на 95-м году жизни. Об этом 18 июля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя актера.

Отмечается, что актер умер в Лос-Анджелесе после нескольких непродолжительных заболеваний.

Как комик Ньюхарт получил известность благодаря своему концертному альбому The Button-Down Mind of Bob Newhart, который занимал первое место в чартах Billboard 14 недель. За него он получил премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший альбом года».

Ньюхарт снялся в фильме «Блондинка в законе 2» и сериалах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона», «Отчаянные домохозяйки». Также он был актером озвучки в мультсериале «Симпсоны».

Кроме того, Ньюхарт получил приз Марка Твена за американский юмор, прайм-тайм премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Он удостоен звезды на голливудской Аллее славы.