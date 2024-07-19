Минфин предложил повысить ставку по Арктической ипотеке

В Минфине предложили повысить ставку по арктической ипотеке до 8%, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Он добавил: 2% в нынешних условиях — чрезвычайно низкая ставка для любых программ. Ведомство выступает за ее поэтапное увеличение с учетом целей и задач конкретных мер. Повышение ставки по арктической ипотеке обсуждается, но конкретных решений пока нет, подчеркнул представитель Минфина.

Ставка 2% нужна скорее для запуска строительства, это больше поддержка застройщиков, чем граждан, пояснил Иван Чебесков. В Минфине считают, что льготные программы нужно сокращать и приводить их условия больше к рыночным. Долю льготной ипотеки в общем объеме выдачи жилищных ссуд следует уменьшать до 25%, подчеркнул Иван Чебесков.

По итогам мая три четверти всех оформляемых ипотечных кредитов субсидировались государством, писали ранее «Известия».

При ставках по рыночной ипотеке 18–20% программа под 2% может привести к ценовым пузырям на рынке недвижимости вместо повышения доступности жилья и стимулирования миграции в регионы Арктики, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Поэтому важно соблюсти баланс, уверен он. По его мнению, ставку можно повысить, например, до уровня семейной ипотеки (6%).

Доля выдач по этой ипотеке не столь велика — в мае по дальневосточной она составила 4% от всех льготных программ, а доля арктической — менее 4%, добавил эксперт.

В этих регионах вряд ли стоит ожидать перегрева рынка недвижимости даже при действующих мерах, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он отметил, что строительство жилья на этих территориях действительно удалось запустить, однако добиться поставленных целей еще не получилось, потому что в субъектах остается острый дефицит рабочих кадров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Холодное стечение: Минфин предложил поднять ставку по Арктической ипотеке