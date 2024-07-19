Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине
Общество
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в ИК-5 в Кировской области
Мир
СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Мир
Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Общество
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы
Мир
Эксперт назвал политику фон дер Ляйен коррумпированной и вредной для Европы
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

Тематические карты «Тройка» выпустили к 220-летию пожарной охраны Москвы

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве к 220-летию пожарной охраны города выпустили тематические карты «Тройка». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, карту украшает изображение Кремлевской стены и профили пожарных, сообщает агентство городских новостей «Москва». Карту можно приобрести во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение» и в интернет-магазине Московского метрополитена, пишет RT.

Сети в подземелье: торговлю в метро Москвы переформатируют
Чем планируют заменить ларьки с товарами не всегда высокого качества

Накануне в столице выпустили тематическую карту «Тройка» с «Аэроэкспрессом». В верхней части карты расположен слоган «Начало путешествия — это Аэроэкспресс», отмечает «Москва 24».

Также 17 июля Максим Ликсутов рассказал о росте пользователей приложения «Метро Москвы». По его словам, в первой половине текущего года воспользовались приложением 4,3 млн человек. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает ИА Регнум.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024