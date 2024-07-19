Тематические карты «Тройка» выпустили к 220-летию пожарной охраны Москвы

В Москве к 220-летию пожарной охраны города выпустили тематические карты «Тройка». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, карту украшает изображение Кремлевской стены и профили пожарных, сообщает агентство городских новостей «Москва». Карту можно приобрести во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение» и в интернет-магазине Московского метрополитена, пишет RT.

Накануне в столице выпустили тематическую карту «Тройка» с «Аэроэкспрессом». В верхней части карты расположен слоган «Начало путешествия — это Аэроэкспресс», отмечает «Москва 24».

Также 17 июля Максим Ликсутов рассказал о росте пользователей приложения «Метро Москвы». По его словам, в первой половине текущего года воспользовались приложением 4,3 млн человек. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает ИА Регнум.