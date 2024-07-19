Танкисты рассказали о боевой работе с закрытых позиций в зоне СВО

Танкисты рассказали о боевой работе с закрытых позиций в зоне СВО

2024-07-19T00:00:32+03:00

2024-07-19T00:00:32+03:00

2024-07-19T00:00:32+03:00

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