Российские артиллеристы при помощи дальнобойного орудия «Гиацинт» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Дислокация противника была выявлена при помощи беспилотника. Артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ работает в круглосуточном режиме и поражает цели противника в ходе спецоперации. Пока расчет самоходной установки «Гиацинт» готовился к выстрелу, украинские боевики даже не подозревали о том, что их позиции были раскрыты.

«Этот расчет «Гиацинта» уничтожает по несколько целей в день. В том числе и натовские орудия в ходе контрбатарейной борьбы. Уже после пары выстрелов нужно маневрировать. Этой самоходке достаточно всего нескольких минут, чтобы сменить позицию», — отметил корреспондент.

В ходе освобождения поселка Урожайное, который находится на Времьевском выступе, российские штурмовики на мотоциклах на бешеной скорости под прикрытием ударных дронов ворвались на главные улицы. Для камчатского морпеха с позывным Хорс это был первый бой. И по разговору кажется, что адреналин у него до сих пор на пределе.

«Мы когда закрепились, трое суток [сидели]. Это были такие хорошие бессонные ночи, бессонные дни. <…> Голову вверх, и просто дроны, дроны, дроны, дроны. А они, видимо, обиделись, что мы их оттуда выгнали», — рассказал он, добавив, что сейчас боевые действия ведутся не так, как раньше.

Удерживать одну из важнейших позиций Времьевского выступа доверили украинским мобилизованным, многим из которых уже больше 40 лет. Пленный солдат вспоминает, как его схватили на улице без всяких разбирательств. Затем его месяц обучали на полигоне, а вскоре после этого отправили в Урожайное. Обещали ротацию, но подмога так и не пришла, отметил он.



Освобождение Урожайного — это не только стратегическая победа, которая открывает путь к линии снабжения ВСУ. Кроме того, если российские войска достигнут дороги, боевые действия со стороны противника в восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР) будут серьезно затруднены. Города, связанные дорогой и являющиеся ключом к обороне региона, придется снабжать альтернативными, менее практичными маршрутами.

Только сейчас командир 40-й гвардейской бригады морской пехоты поделился секретами победной тактики. Ведь у ВСУ было три линии обороны, подземные тоннели между подвалами и очень много боеприпасов.

«Северную часть сразу отрезали, не допустив подхода противника и не допустив его выхода. Центральную часть блокировали, западную часть блокировали и последовательно быстро-быстро в течение полутора часов были введены резервы в появившиеся бреши», — рассказал командир 40-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Топаз.

Так оборона украинских боевиков рухнула. Южнодонецкий фронт продолжает сдвигаться, отбрасывая противника всё дальше. Впереди еще несколько населенных пунктов до полного освобождения Времьевского выступа.

Ранее, 18 июля, стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли и уничтожили замаскированную позицию украинской радиолокационной станции (РЛС) П-18 в Днепропетровской области. После обнаружения радиолокационной станции к ней направился экипаж истребителя Су-34, им было незамедлительно нанесено огневое поражение управляемой ракетой Х-35. «Известия» показали видео удара по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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