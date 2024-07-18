«Росатом» подписал меморандумы с Конго о сотрудничестве
«Росатом» подписал с Республикой Конго два меморандума о сотрудничестве. Договоры касаются партнерства в сфере мирного использования ядерной энергии, а также в строительстве гидроэлектростанций, передает телеканал «Известия». Межправительственное соглашение России и Конго о сотрудничестве в области мирного атома действует с 2019 года. Также есть планы возводить в африканской стране малые ГЭС. На первом этапе их общая мощность должна составить 500 мегаватт. Реализацией проекта занимается дочернее предприятие «Росатома» — акционерное общество «РАСУ».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.