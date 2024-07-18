Ученые узнали одну из главных причин гибели людей в Помпеях

Землетрясение, которое произошло одновременно с извержением вулкана Везувий, стало одной из причин гибели людей в Помпеях. Об этом 18 июля сообщило издание The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

«Утверждается, что одно или несколько одновременных землетрясений были одной из причин обрушения зданий и гибели жителей», — говорится в публикации.

Исследователи также обратили внимание на то, что травмы, которые можно обнаружить на телах погибших во время извержения, аналогичны травмам людей, пострадавших от современных землетрясений.

Извержение Вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры. Во время бедствия погибло около 16 тыс. человек.

В декабре 2023 года итальянские археологи обнаружили в древнеримском городе Помпеи пекарню, на которой трудились рабы. Помещение нашли в доме, разделенном на жилую и производственную части. Также были обнаружены тела трех человек, погибших при извержении вулкана Везувий.