В ЭИСИ назвали межнациональное согласие основой государства РФ

Межнациональные и межрелигиозные отношения в России демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки коллективного Запада дестабилизировать ситуацию извне. В таком мнении сошлись 18 июля эксперты в ходе круглого стола «Межнациональное единство как основа развития России», организаторами которого выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Во время своего выступления политолог Александр Асафов заявил, что единство российского народа является одной из традиционных ценностей. Она «разделяется представителями всех традиционных конфессий государства».

«Противник всеми возможными инструментами пытается создать точки раскола», — заявил он в ходе круглого стола на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

По словам Асафова, героизм, который демонстрируют военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО), является показателем народного единства.

В свою очередь, руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов показал результаты исследований, посвященных вопросам межнациональных отношений.

«79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей как либо доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные. 81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к носителям других национальностей, которые находятся рядом с ними», — рассказал он.

Член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека Александр Брод заявил, что отношения между народами внутри России демонстрируют устойчивость. Подобная связь способствует укреплению социальной стабильности, развитию гражданского общества и обеспечению прав и свобод каждого человека независимо от его национальности.

По мнению экспертов, политика президента России Владимира Путина направлена на сохранение национального единства.

Ранее, 21 июня, Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца заявил, что армия России, ее офицерский корпус и сплоченность народа РФ — сила, которая победит всё. По его словам, в государстве берегут страницы военной истории страны и помнят имена всех героев, которые рисковали жизнью ради будущего Родины.