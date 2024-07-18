В мессенджере WhatsApp может появиться функция перевода сообщений на другой язык
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- В мессенджере WhatsApp может появиться функция перевода сообщений на другой язык
В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) может появиться функция перевода сообщений в диалоге на другой язык. Об этом 18 июля сообщил портал WABetaInfo.
«Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для Android 2.24.15.12 <…> мы обнаружили, что WhatsApp работает над функцией автоматического перевода сообщений на другой язык», — отмечается в материале.
По данным портала, пока данная функция тестируется на устройствах с операционной системой Android. Кроме того, можно будет выбрать автоматический перевод всех сообщений в диалоге. Однако опция еще находится в разработке.
Для перевода пользователю понадобится после выбора языка скачать необходимый пакет файлов для перевода. На начальном этапе будут поддерживаться английский, русский, арабский, испанский, португальский языки и хинди. Список будет расширен.
Накануне сообщалось, что в WhatsApp появилась вкладка «Избранное» для чатов и звонков. Внедрение функции началось в тот же день, разработчики обещают открыть к ней доступ для всех пользователей к концу недели.