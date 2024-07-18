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Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России в четверг, 18 июля, опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

На кадрах видно, что после наведения на цель катера взорвались. Обломки поднялись в воздух и рухнули в воду.

Десять безэкипажных катеров были уничтожены ночью дежурными огневыми средствами. Они следовали в направлении Крыма.

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Ранее в четверг губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что российские военные отразили попытку атаки безэкипажного катера ВСУ. Он подчеркнул, что необходимо доверять только официальной информации.

До этого, 3 июля, Минобороны опубликовало видеокадры уничтожения безэкипажных катеров в районе Новороссийска. Их ликвидировали дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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