В России могут запретить продавать номера умерших абонентов в течение трех лет. С такой просьбой на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж.

«Защита персональных данных — один из ключевых вопросов информационной безопасности в современном обществе. Однако в настоящее время в России в «серой» зоне цифрового и правового пространства остается вопрос сохранности персональных данных умерших людей — владельцев SIM-карт операторов связи. Действующее законодательство, а также договоры оказания услуг крупнейших операторов связи России не регулируют последовательность действий близких умершего в отношении зарегистрированных на него SIM-карты и мобильного номера», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем также отмечается, что чаще всего родственники либо забывают о необходимости блокировки SIM-карты или продолжают оплачивать услуги оператора связи и пользоваться SIM-картой или (значительно реже) расторгают договор с оператором связи.

«Если договор не был расторгнут, то по истечении определенного времени (обычно — от полугода с последней активности или последней оплаты услуг) номер усопшего может оказаться в свободной продаже и перейти в пользование другому гражданину. Помимо того, что для родственников умершего человека сильным эмоциональным потрясением становится появление контакта в мессенджерах со статусом «В сети», новый держатель карты также может получить доступ к банковским счетам, аккаунтам на государственных и иных сервисах», — говорится в документе.

В связи с этим глава вуза просит Шадаева установить запрет для операторов связи на продажу телефонных номеров абонентов, договор с которыми был расторгнут по причине смерти, сроком на три года.

Кроме того, он предлагает установить обязанность операторов по размещению на своих официальных сайтах алгоритма действий для родственников умершего человека, включающего себя в том числе необходимость расторжения договора с предварительным удалением номера телефона с государственных и иных сервисов.

«Эта инициатива имеет не только очевидный морально-этический аспект. Но также касается безопасности данных и защиты собственности умерших людей и их наследников на фоне распространения в последние годы изощренных видов кибермошенничества. Надеюсь, наша инициатива найдет понимание и у операторов связи, и в профильном министерстве», — пояснил «Известиям» сам Кудж.

16 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источник написала, что Минцифры предлагает разрешить пополнять баланс мобильного номера только при условии предъявления паспорта. Еще одна инициатива ведомства заключается в том, что покупка SIM-карты разрешалась только при проверке паспортных данных по базе МВД России через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Согласно предложению, за каждый проданный с нарушениями номер продавца будут штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.