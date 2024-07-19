Стилист назвала лучшие наряды в жару

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина 19 июля рассказала «Известиям», какие наряды для офиса и города уместны в жару летом, а также какие выбрать ткани и как подбирать.

Во-первых, она рекомендовала обратить внимание на льняные наряды.

«Лен обладает уникальной текстурой и приятным матовым блеском, которые придают одежде естественный и непринужденный вид. В отличие от синтетических тканей, этот материал выглядит натурально и элегантно и в повседневных, и в деловых, но расслабленных образах. Выбирайте костюмы бежевых, серых или нежно-голубых оттенков. Вниз подойдет белая однотонная майка или топ, а в качестве обуви — туфли на плоском ходу или балетки», — отметила эксперт.

Рубашка, по ее мнению, это самая надежная вещь из всего гардероба, входящая в число немногих предметов одежды, которые могут мгновенно «сделать образ». Она идеальна как для рабочих встреч, так и для неформальных выходов. Ее можно сочетать с джинсами, брюками, юбками или даже с платьем. Самый стильный крой — объемный, чуть длиннее сзади.

Еще одна вещь — джинсовая юбка. Как отметила Шумилина, этим летом дизайнеры вновь обратили внимание на базовую ткань, представив интерпретации джинсовых юбок. Эта универсальная вещь подойдет и для повседневных, и для формальных выходов, а также к стилю бохо. Выбирайте классический синий цвет или трендовый белый — и тот и другой выглядят современно и свежо.

Белое платье, по мнению стилиста, идеально подходит для лета. В коллекциях нового сезона можно найти самые разные варианты: минималистичные, ажурные, невесомые, декорированные, атласные, льняные. Платья красиво смотрятся с удобными сандалиями и соломенной сумкой для непринужденных будней.

Также Ирина Шумилина обратила внимание на то, что, массивные сандалии избавились от своего повседневного статуса, а это означает, что больше нет никаких правил относительно того, с чем их можно сочетать.

«Естественно, кожаные сандалии неподвластных времени оттенков обещают максимальный «пробег», да они и созданы для того, чтобы носить их из сезона в сезон. Но если вам немного надоела базовая палитра, переключитесь не менее очевидные для сандалий цвета: бордовый, темно-синий, серый или серебристый», — посоветовала стилист.

30 мая старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова рассказала «Известиям», какие солнцезащитные очки будут в тренде в этот летний сезон, и на что следует обратить внимание. По ее словам, кроме прочих, актуальны солнцезащитные очки «Авиаторы».