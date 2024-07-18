Украина намерена направить на оборону почти $12 млрд до конца года
Правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год. Об этом сообщил 18 июля представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Проект предусматривает выделение на нужды обороны дополнительно 495,3 млрд гривен (около $11,9 млрд).
По словам Мельничука, также будут увеличены расходы на другие бюджетные программы. Так, для обеспечения баланса планируется повысить доходы на 214,5 млрд гривен ($5,2 млрд) и дополнительно взять в долг 220,9 млрд гривен ($5,3 млрд).
Кроме того, предполагается сокращение расходов на 65,7 млрд гривен ($1,6 млрд).
Ранее, 24 июня, главы МИД стран ЕС утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производства оружия для Киева.
В этот же день министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны ЕС достигли консенсуса по использованию доходов от авуаров России для помощи Украине, договорившись о необходимых гарантиях безопасности.
До этого, 21 мая, Совет ЕС официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от обездвиженных активов РФ на военную помощь Украине. В Еврокомиссии (ЕК) тогда указали, что Киев будет получать транши этих средств дважды в год.