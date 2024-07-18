МВД объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву

Журналистку Светлану Прокопьеву (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск. Карточка ее дела 18 июля появилась в базе данных МВД РФ.

Конкретная статья, по которой разыскивается журналистка, не указывается.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»).

В мае дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).