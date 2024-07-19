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В Москве подешевели несколько форматов съемных квартир

«Яндекс Аренда»: в Москве на 6% подешевела аренда студий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В «Яндекс Аренде» проанализировали актуальную ситуацию на рынке долгосрочной аренды Москвы и 19 июля рассказали «Известиям» о том, как изменились цены на съемное жилье различных форматов.

По данным сервиса, по итогам июня медианная арендная ставка студий составила 60,5 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 58,4 тыс. рублей, «двушек» — 83,9 тыс. рублей, трехкомнатных лотов — 135,7 тыс. рублей.

В разрезе месячной динамики во всех типах квартир в Москве отмечается сезонный рост стоимости. По сравнению с маем студии прибавили в цене 0,9%. Меньше всего в стоимости выросли однокомнатные квартиры — на 0,2%. Положительная месячная динамика в сегменте двухкомнатных квартир составила 3,9%. Чуть большее увеличение зафиксировано в формате «трешек»: медианная арендная ставка здесь выросла на 4,4%.

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«Рост стоимости во всех типах квартир в течение июня находится в рамках нормы: это традиционная сезонная динамика, которую мы отмечаем ежегодно. Увеличение медианных арендных ставок связано в первую очередь с возвращением людей из отпусков. Уже после летнего отдыха собственники вновь начинают искать жильцов, а будущие арендаторы принимаются за поиск подходящей квартиры. Часть из них составляют студенты и абитуриенты, которые не планируют жить в общежитии и хотят снимать недвижимость на время учебного периода. Еще одну категорию будущих арендаторов составляют специалисты из других городов и регионов России. Традиционно начало осени считается сезоном активного найма сотрудников, поэтому некоторые профессионалы заранее приезжают в столицу: снимают жилье и ходят на собеседования к работодателям и трудоустраиваются», — сказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

При этом в картине полугодовой динамики на рынке долгосрочной аренды отмечается снижение стоимости практически во всех типах квартир. Так, в июне по сравнению с январем студии подешевели на 6,1%, двухкомнатные квартиры — на 1,7%. Максимальное снижение медианной арендной ставки отмечается в «трешках» — 9,8%. Единственным форматом съемного жилья, прибавившим в цене, стали однокомнатные квартиры. Этот тип арендной недвижимости с начала 2024 года подорожал на 1,9%.

«Снижение стоимости за полгода может быть связано с тем, что в январе в целом на рынке отмечается достаточно небольшое предложение. Основная причина — длинные праздники. Так, в начале года экспонировалось на 32% меньше студий и «двушек», чем в июне, а также на 62% меньше «однушек» и на 28% меньше трехкомнатных квартир по сравнению с первым летним месяцем. В январе рынок отличается низкой активностью: арендаторы временно откладывают подбор квартиры, а собственники снимают объявления о сдаче и не размещают новых публикаций, чтобы заняться поиском жильца уже после праздников и, возможно, сдать квартиру по большей ставке с началом сезона», — пояснил Жуков.

4 июля руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал «Известиям», как сэкономить на аренде жилья. Так, чтобы найти наиболее бюджетный вариант под съем, следует как можно чаще обновлять актуальные предложения, чтобы не упустить подходящую квартиру. Также для экономии стоит внимательно изучить рынок.

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