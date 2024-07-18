Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС

Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 18 июля «Известиям» сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

«Мы надеемся, что государства-члены поддержат заявку Азербайджана. Азербайджан всегда был заинтересован в сотрудничестве с ШОС. С тех пор как Азербайджану был предоставлен статус партнера по диалогу в ШОС в 2015 году, мы расширили сотрудничество с этой организацией, в том числе в таких сферах, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом, сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, энергетики, телекоммуникаций, сельское хозяйство, транспорт. Надеемся, что это сотрудничество будет и дальше укрепляться», — сказал он.

Саммит ШОС проходил 3–4 июля в Астане. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран. В рамках саммита лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. В ней главы государств подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков сказал «Известиям», что ШОС имеет большой потенциал для развития, всё больше стран выражают желание к ней присоединиться. Как отметил политолог, ШОС давно зарекомендовала себя как устойчивый и надежный клуб государств.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ШОС играет важную роль на международной арене и способствует региональной стабильности. Он обратил внимание на то, что организация остается приверженной своей первоначальной цели — координации ответных мер на общие угрозы, но при этом также стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности.