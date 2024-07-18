Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ
Политика
Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Общество
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС
Мир
На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Экономика
Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Армия
Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения

Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС

0
Фото: ТАСС/Федоров Валентин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 18 июля «Известиям» сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

«Мы надеемся, что государства-члены поддержат заявку Азербайджана. Азербайджан всегда был заинтересован в сотрудничестве с ШОС. С тех пор как Азербайджану был предоставлен статус партнера по диалогу в ШОС в 2015 году, мы расширили сотрудничество с этой организацией, в том числе в таких сферах, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом, сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, энергетики, телекоммуникаций, сельское хозяйство, транспорт. Надеемся, что это сотрудничество будет и дальше укрепляться», — сказал он.

Согласное наблюдение: пять стран решили повысить свой статус в ШОС
Кто хочет присоединиться к организации, а кто, наоборот, отказался от этой идеи

Саммит ШОС проходил 3–4 июля в Астане. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран. В рамках саммита лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. В ней главы государств подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков сказал «Известиям», что ШОС имеет большой потенциал для развития, всё больше стран выражают желание к ней присоединиться. Как отметил политолог, ШОС давно зарекомендовала себя как устойчивый и надежный клуб государств.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ШОС играет важную роль на международной арене и способствует региональной стабильности. Он обратил внимание на то, что организация остается приверженной своей первоначальной цели — координации ответных мер на общие угрозы, но при этом также стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024