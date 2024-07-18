Колокол по НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что уровень сотрудничества между Анкарой и НАТО далек от желаемого. Прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и в оборонной промышленности. Это заявление он сделал по итогам юбилейного саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Турция — один из старейших участников блока, она вошла в организацию через три года после подписания Вашингтонского договора в 1949-м. Поэтому негативные оценки от турецкой стороны для альянса особо неприятны. Ведь турки, по сути, нарушают внутриблоковую дисциплину.

Более полувека республика была надежным форпостом блока на юге, предоставляя НАТО свою территорию, воздушное и водное пространство. Коллективный Запад по окончании Второй мировой убедил турок, что СССР представляет для них экзистенциальную угрозу.

Масштабы сотрудничества были настолько впечатляющими, что альянс даже включил республику в программу «Гладио». Американцы готовили местные националистические элементы — «Серых волков» (Bozkurtlar) для ведения диверсионно-террористической деятельности в случае «прихода Советов». Параллельно националисты держали в страхе местных социалистов, зачастую не гнушаясь и политическими убийствами. Но после распада СССР в 1991-м в отношениях между Турцией и НАТО начали появляться первые проблемы.

Настоящий кризис доверия произошел уже в марте 2003 года, когда турецкий парламент не позволил США использовать свою территорию для открытия второго фронта против Ирака. Вместо выяснения причин неприятия Анкарой политики Вашингтона Белый дом предпочел вытеснить Турцию из иракской автономии — Иракского Курдистана.

Затем в 2010-м Турция проголосовала против пролоббированной США резолюции Совбеза ООН, которые была нацелена на ужесточение санкционного режима в отношении Ирана. В целом Анкара начала активно противодействовать политике Вашингтона в Азии и Африке.

При этом геостратегическая ценность республики для Америки неоспорима. Страну омывают четыре моря. Акватория находится в зоне интересов США, Великобритании и их союзников еще с XX века. Не говоря уже о том, что турецкая земля выступает как своеобразный мост между Европой и Азией. Турция представляет собой политический плацдарм для любого международного игрока, который хотел бы влиять сразу в нескольких регионах.

Большое значения для США имеет возможность использования военных объектов НАТО на территории Турции. И в этом плане Вашингтону есть что терять в республике. Прежде всего это касается созданной еще в 1950-е годы авиабазы Инджирлик. На ней размещено до 50 единиц ядерного оружия. На авиабазе в турецкой Конье, основанной в 1980-е, находятся разведывательные самолеты системы АВАКС НАТО. Хотя воздушное командование НАТО в Южной Европе, ранее базировавшееся в Будже, в 2013 году перевели в другое место. Из других объектов стоит выделить РЛС Кюреджик. Объект находится в 500 км от турецко-иранской границы, он считается составной частью системы ПРО Североатлантического альянса.

Анкара добилась от американцев, чтобы турецкий военный персонал участвовал в управлении радаром наряду с американскими военными и настояла на том, чтобы данные, получаемые РЛС, не передавались странам, которые не входят в НАТО. Таковы масштабы кризиса доверия. Турки не желают, чтобы американцы передавали данные об иранских объектах израильтянам.

Сейчас Турция лишь делает вид, что платит 2% от ВВП в «кубышку» НАТО. Республика не входит даже в десятку стран, тратящих положенное по стандартам блока на оборону, уступая маленьким Эстонии, Литве и Латвии (2,73%, 2,54%, 2,27% соответственно). В 2023 Анкара потратила на эти нужды лишь 1,31% от своего ВВП. Тем не менее за последние годы Анкара стала в военном отношении самодостаточным государством. Если в начале XXI века турецкая оборонка была завязана на импорт тех или иных видов соответствующей продукции (до 80%), то к 2023 году речь идет всего лишь о 20%. Поставки вооружений в Турцию из Америки сократились более чем на 80%. Показательно и то, что в 2002 году ВПК Турции представляли только 56 компаний. На сегодняшний день речь идет о 1,5 тыс. Только по открытым данным в стадии реализации находится около 800 оборонных проектов.

Именно за это вашингтонские элиты и критикуют Турцию. Истеблишмент даже Дональду Трампу выкручивал руки в отношении Анкары на предмет поставок вооружений. Противодействие налаживанию американо-турецких связей со стороны сенаторов было настолько велико, что в коллективных письмах на имя президента можно найти такие выражения, как «соперник» или «недружественная страна».

Антитурецкие сигналы Америки отнюдь не игнорируют политические силы Турции, осмотрительно считывая любые недружественные в отношении себя шаги и действия. В частности, партия Vatan («Родина»), заявляет о том, что Турции не следует оставаться в НАТО. Политику альянса эта политсила называет империалистическим давлением, которое мешает национальным интересам Турции. Она считает приоритетом сохранение позитивной динамики во взаимоотношениях с РФ.

С другой стороны, в турецком обществе еще встречаются кадры, мыслящие категориями холодной войны. Эти люди получали образование в западных университетах, подвергались западному влиянию. Большинство комсостава Турции заканчивало американские военные академии. Вместе с тем начиная с 2016 года, с момента попытка госпереворота в Турции, позиции проамериканских элит заметно ослаблены.

Турки везде, где могут, снимают офицеров, прошедших западное образовании, а на их место ставят обучавшихся военному делу в республике. Наблюдается переосмысление исторического пути Турции. Невозможно за 20 лет перечеркнуть то, что закладывалось в течение более полувека. Но подрастает новое поколение, которое мыслит самостоятельно, задает вопросы и сомневается в верности западного направления развития.

Симптоматично, что оценки турецких политиков и властей гармонично соотносятся и с внутриамериканской кухней. Так, выбранный Трампом вице-президент Джеймс Вэнс не только один из главных противников законопроекта о помощи Украине в конгрессе, но и выступает за поворот США от Европы. По мнению Вэнса, Восточная Азия станет будущим американской внешней политики на ближайшие 40 лет, а Европе предстоит это осознать. Это означает скорую кончину НАТО, которое изначально создавалось как военный зонтик Европы. Турция лишь первый «колокол», который «звонит» по блоку.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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