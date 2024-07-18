ФТС перечислила в бюджет России 3,361 трлн рублей за I полугодие
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ собрала 3,361 трлн рублей доходов за I полугодие 2024 года. Об этом 18 июля сообщил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства отметил, что ФТС за I полугодие собрала на 500 млрд рублей больше сборов и платежей, чем за аналогичный период 2023-го.
В ходе встречи Пикалев рассказал президенту о продолжении цифровизации таможенной деятельности. По его словам, поставлена задача сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут.
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