На Украине сообщили о разбитых позициях ВСУ в Крынках
Большинство позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки разрушено. Об этом заявил 18 июля военнослужащий группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и продолжительного воздействия противника разрушено подчистую», — сказал он во время трансляции телеканала «Рада» на YouTube-канале.
По его словам, Крынки являются местом, где «невозможно держать оборону».
В этот же день сообщалось, что на Украине разыскивают более 700 военных ВСУ, которые пропали без вести в селе Крынки. Были обнаружены и признаны погибшими только 262 человека.
О том, что Вооруженные силы РФ освободили село Крынки, 20 февраля сообщил экс-глава Минобороны Сергей Шойгу. Освобождение Крынок поставило точку в контрнаступлении Украины, подчеркнул министр.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.