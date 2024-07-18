Четверть россиян стараются избегать общения на английском языке в отпуске

Онлайн-школа английского языка Skyeng провела исследование, чтобы выяснить, как россияне используют английский язык в поездках в англоязычные страны и с какими ситуациями чаще всего сталкиваются благодаря знанию или незнанию языка. Помимо прочего выяснилось, что четверть россиян (20%) стараются избегать общения на английском из-за плохого знания языка и произношения. Результатами опроса представители онлайн-школы поделились с «Известиями» 18 июля.

Почти треть (28%) сообщили, что общаются частично на ломаном английском и с помощью онлайн-переводчика, а 21% опрошенных рассказали, что онлайн-переводчик полностью заменяет им знание английского в поездках. 10% признались, что стараются узнать и найти среди окружающих русскоязычных людей и обращаются к ним за помощью. Примечательно, что только в 3% случаях россияне прибегают к помощи друзей, мужа/жены или детей, которые знают английский лучше их.

Свободно общаются на английском и не испытывают проблем с языковым барьером лишь 6% опрошенных, и еще столько же — стараются общаться на английском, но не всегда встречают понимание у собеседника. А 5% опрошенных признались, что начинают диалог на русском в надежде, что собеседник их поймет.

«По нашим данным, более 30% учеников изучают английский именно для того, чтобы комфортно общаться в поездках. Немало и тех, кто старается освоить английский для работы (28%) или для просмотра любимых сериалов в оригинале (20%). В среднем, независимо от целей, для того чтобы заговорить на английском на базовом уровне достаточно 2-3 месяца регулярных занятий по 1-2 часа в неделю», — сказала бренд-директор онлайн-школы английского языка Skyeng Карина Павловская.

Россияне в ходе опроса также рассказали о ситуациях, с которыми чаще всего сталкивались благодаря хорошему или, напротив, недостаточно хорошему знанию английского языка. Почти треть россиян (28%) признались, что испытывали смущение, когда не могли понять обращение к себе на английском языке. 25% рассказали, что сталкивались с ситуацией, когда слова им знакомы, но вот грамотно сформулировать предложение не получается. Еще 26% сообщили, что не раз стеснялись и сдерживались, когда хотели поддержать разговор на английском. 11% испытывали стыд, когда ребенок просил помочь в английским, но знания не позволяли, а 5% рассказали, что было стыдно в ситуациях, когда друзья понимают юмор на английском, а они — нет.

Но немало и тех, кто владеет английским на достаточно хорошем уровне, благодаря чему не испытывает никаких сложностей в коммуникации. Так, 10% опрошенных рассказали, что не раз чувствовали уверенность, когда могут спокойно вести коммуникацию на базовом уровне, а 5% испытывали гордость в моменты, когда иностранец похвалил их произношение. Еще 6% были слишком самокритичны к себе и удивлялись, когда думали, что их английский плохой, а собеседники его понимали.

2 марта методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Кудрявцев рассказал «Известиям», как привить ребенку любовь к математике. По словам специалиста, зажечь искру интереса в детях поможет решение повседневных задач с использованием математики. Например, можно подсчитать свои доходы и понять, сколько рулонов обоев купить: со многими из этих задач сталкиваются взрослые, а дети с удовольствием и пониманием целесообразности ищут решения для них.