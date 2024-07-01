Ученья смета: в РФ набирают популярность кредиты на образование

Образовательные кредиты с господдержкой набирают популярность у российских студентов, выяснили «Известия». Такие займы выдают по ставке 3% с льготным периодом на весь период обучения и девять месяцев после выпуска — затем задолженность можно закрыть за 15 лет. На днях к программе подключился Т-Банк, а те игроки, которые уже ее реализуют, отмечают повышение выдач. Развитие образовательного кредитования особенно актуально из-за роста цен на такие услуги — по итогам следующего учебного года (2024/25) они могут подскочить на 10%. Как госпрограмма поможет решить проблему дефицита кадров в стране — в материале «Известий».

Насколько выросла популярность образовательных займов

В России активно развивается кредитование с господдержкой для оплаты обучения в вузах. Сейчас такие образовательные займы предоставляют Сбербанк, РНКБ и Алмазэргиэнбанк, сообщила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Недавно этот список пополнил Т-Банк.

Кредит на оплату высшего образования с господдержкой можно взять по ставке 3%, сообщили в пресс-службе Т-банка. Его могут получить как абитуриенты в возрасте от 14 лет, так и действующие студенты. По этому займу льготный период будет действовать на всё время обучения и еще девять месяцев после его завершения — основную часть долга будет возможно погасить в течение 15 лет после выпуска из вуза.

— Во время учебы заемщик гасит по образовательному кредиту только проценты — размер выплат может не превышать нескольких сотен рублей в месяц, — пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Наличие работы и постоянный доход для оформления образовательного кредита не нужны, уточнили в пресс-службе Т-Банка. Достаточно подтвердить факт обучения договором об оказании платных образовательных услуг, а также квитанцией на оплату семестра.

— С помощью образовательного кредита абитуриенты и учащиеся смогут оплатить любую ступень и форму обучения при условии, что высшее учебное заведение имеет госаккредитацию, — рассказала руководитель «Т-Банк Образование» Варвара Смирнова.

Те финансовые организации, которые уже реализуют такую программу, отмечают высокий спрос на нее. Популярность образовательных кредитов растет год от года, сообщил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. Так, если в 2021 году организация выдала около 25 тыс. таких займов, то к 2022-му этот показатель удвоился, а к 2023-му почти утроился. Общее число образовательных ссуд в портфеле «Сбера» превышает 180 тыс., уточнили в организации.

Крымский банк РНКБ подключился к программе образовательных кредитов с господдержкой в июне 2023 года и с тех пор выдал 800 ссуд на сумму 280 млн рублей, рассказали в пресс-службе организации. При этом женщины пользуются этим инструментом чаще мужчин — на них приходится 60% выдач. «Известия» направили запрос в Алмазэргиэнбанк.

Кредиты на оплату образования по рыночным программам предоставляют и другие банки — к ним относятся Кредит Урал Банк, банк «Новокиб», Татсоцбанк, банк «Хлынов», Датабанк, сообщила Инна Солдатенкова из «Банки.ру». В отличие от займов с господдержкой ставки по ним выше, поскольку они не субсидируются государством. Помимо того, по таким ссудам есть требование к заемщику для обеспечения в виде залога или поручительства.

— В основном такие программы — это маркетинговый ход, так как под «капотом» у них скрываются обычные потребительские кредиты, — пояснила Инна Солдатенкова.

Помимо того, Совкомбанк предоставляет целевые кредиты на оплату высшего образования в вузах пяти регионов страны — Костромской, Саратовской, Новосибирской, Воронежской областей и Республики Татарстан, сообщила управляющий директор организации Анна Камбулова. Заем выдается студентам в возрасте от 20 лет или их родителям по ставке 1% годовых на срок до трех лет. Сумма ссуды не может превышать 400 тыс. рублей.

Банк «Новиком» также выдает образовательные кредиты для зарплатных клиентов — сотрудников предприятий контура госкорпорации «Ростех», сообщили в пресс-службе организации. Ренессанс Банк предлагает займы для оплаты услуг на образовательных платформах и онлайн-курсах.

«Известия» направили запросы в ЦБ, Минфин и Минобрнауки.

Как образовательные кредиты решают проблему дефицита кадров в РФ

Риски образовательных кредитов для банков связаны с добросовестностью студента, отметила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Если его отчислят, льготный период по кредиту закончится, а процентная ставка вырастет до рыночной — это повышает риски неплатежей. Помимо того, человек может не найти работу после выпуска, что стимулирует заемщиков обучаться на востребованные специальности.

— Тем не менее мировая практика доказывает эффективность образовательного кредита в части его доступности и высокого процента возвратности, — заключила эксперт.

Заметная часть населения заинтересована в кредитах на обучение, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру». 26% опрошенных россиян планируют получить средства в банках, чтобы дать ребенку классическое университетское образование. При этом только 10% респондентов накопили необходимую сумму заранее и смогут обойтись без заемных денег на обучение. Также важно отметить, что значительная часть опрошенных (41%) рассчитывает, что их дети поступят в вуз на бюджет.

Есть опасения, что развитие образовательного кредитования может спровоцировать рост цен на обучение, считает директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко. Тем не менее политика регулятора способна минимизировать риски развития такого сценария.

— Был период, когда образовательные кредиты не имели спроса, однако сейчас в период высоких ставок очевидно, что они станут выходом для многих семей, — добавил Алексей Тараповский.

В последние годы цены на обучение в России существенно выросли — за прошедший учебный год оно подорожало в среднем на 12%, уточнил эксперт Центра Россия – ОЭСР Президентской академии Гасан Рамазанов. По итогам семестров осени 2024-го и весны 2025-го образование может подорожать на сопоставимую величину.

При этом с помощью образовательных кредитов возможно зафиксировать стоимость обучения, отметила Татьяна Белянчикова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Благодаря этому заемщикам легче планировать свои будущие расходы на погашение задолженности.

Образовательные кредиты позволяют россиянам получить средства на обучение, что в перспективе помогает наполнить рынок труда квалифицированными кадрами, отметила эксперт.

Риск кадрового голода остается серьезной проблемой, способной затормозить экономический рост РФ в перспективе, добавила экономист РУДН Оксана Савчина. Сейчас на рынке труда недостаток специалистов, а уровень безработицы обновил исторический минимум и закрепился ниже 3%.

Институт экономики РАН оценил дефицит кадров в России в 2023 году в 4,8 млн человек, подтвердил Гасан Рамазанов. Поэтому господдержка образовательных кредитов продолжает оставаться крайне актуальной.