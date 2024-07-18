Более 40 лесных пожаров продолжают действовать на территории Забайкалья
На территории Забайкальского края продолжают действовать 42 лесных пожара. Об этом пресс-служба регионального министерства природы сообщает в четверг, 18 июля.
Возгорания зафиксированы в лесах Газимуро-Заводского (5), Калганского, Карымского (2), Могочинского (10), Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Сретенского (4), Тунгокоченского (11), Чернышевского (5), Шелопугинского и Шилкинского районов. Их тушат 416 человек с применением 44 единиц техники.
Общая площадь лесных пожаров превышает 99 тыс. га, уточняет ИА ChitaMedia.
Между тем в минприроды заявили, что, по данным на утро 18 июля, были локализованы три возгорания в Балейском, Сретенском и Читинском районах. Площадь, пройденная огнем, составила более 4,8 тыс. га.
С 3 июня в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность. К ликвидации огня в этих двух регионах привлечено около 3 тыс. человек, 273 единицы техники и 27 воздушных судов.