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Более 40 лесных пожаров продолжают действовать на территории Забайкалья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На территории Забайкальского края продолжают действовать 42 лесных пожара. Об этом пресс-служба регионального министерства природы сообщает в четверг, 18 июля.

Возгорания зафиксированы в лесах Газимуро-Заводского (5), Калганского, Карымского (2), Могочинского (10), Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Сретенского (4), Тунгокоченского (11), Чернышевского (5), Шелопугинского и Шилкинского районов. Их тушат 416 человек с применением 44 единиц техники.

Общая площадь лесных пожаров превышает 99 тыс. га, уточняет ИА ChitaMedia.

Между тем в минприроды заявили, что, по данным на утро 18 июля, были локализованы три возгорания в Балейском, Сретенском и Читинском районах. Площадь, пройденная огнем, составила более 4,8 тыс. га.

С 3 июня в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность. К ликвидации огня в этих двух регионах привлечено около 3 тыс. человек, 273 единицы техники и 27 воздушных судов.

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