Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по-прежнему занимает 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия 18 июля опубликована на сайте организации.
В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла сборную Белоруссии со счетом 4:0.
Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины. На втором месте располагается Франция, на третью строчку поднялись победители чемпионата Европы-2024 испанцы. Англичане стали четвертыми, а Бразилия опустилась на пятое место.
УЕФА и ФИФА не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах в связи с проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперацией по защите Донбасса. При этом в организациях отмечали, что до окончания СВО санкции сняты не будут.