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Историк рассказал о провале нападения британского флота на Соловецкий монастырь

Историк Болдырев: нападение британской эскадры провалилось с позором
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Историк Роман Болдырев 18 июля рассказал «Известиям» о поражении британского флота при нападении на Соловецкий монастырь в 1854 году.

Первоначально английская эскадра начала медленно продвигаться к бухте Благополучия для проверки глубин, чтобы позже попытаться подойти ближе к монастырю, однако корабли британцев оказались под огнем русских береговых батарей.

Состоялась перестрелка, в результате которой были убиты два английских матроса, что заставило британцев держаться подальше от берега. По словам историка, это во многом предрешило исход боя.

Дальнейшая бомбардировка крепости, продолжавшаяся более девяти часов, не увенчалась для англичан успехом. Ее стены выстояли в атаке, хотя количества выпущенных по ним боеприпасов могло хватить для уничтожения целого города. После на Большом Заицком острове британские мародеры ограбили церковь.

Столь позорное поражение вызвало негодование британской прессы, после чего англичане в отместку сожгли город Кола в Кольском заливе.

«Столь позорный провал действий английской эскадры в 1854 году стал предметом серьезного разбора, потому что финансовые затраты, которые понесла Англия на ведение военных действий на севере, вообще себя никак не окупили. Захват двух русских торговых судов с грузом ржи на борту, которые шли в северную Норвегию, чтобы кормить население этой страны, фактически не смог компенсировать тех расходов, которые англичане понесли на ведение боевых действий», — заключил Болдырев.

В РФ отмечают день памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь

В России 18 июля отмечают день памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь, произошедшего в 1854 году во время Крымской войны. Тогда обитель подверглась девятичасовой бомбардировке. Свидетельства этого события сохраняет Фонд Соловецкого архипелага.

Фонд был создан в 2018 году указом президента России Владимира Путина. Это было сделано по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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