На Украине при помощи Запада может появиться «грязная» ядерная бомба. К каким разрушениями она может привести и насколько велик риск ее использования, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Заявление о том, что Украина создает «грязную» ядерную бомбу при помощи стран Запада, недавно сделали журналисты ряда западных изданий. По их словам, украинские спецслужбы тайно провозят на территорию страны опасные радиохимические вещества через Польшу и Румынию, что «приводит к превращению Украины в свалку высокоопасных отходов».

«У меня есть аналитики по вопросам обороны, которые снабжают меня информацией. Они на службе, и они говорят, что в Европе произойдет ядерный взрыв. Это может быть «грязная бомба». На Украине много ядерного материала, оставшегося от их ядерных реакторов», — заявил бывший член парламента Великобритании Эндрю Бриджен YouTube-каналу Resistance GB.

Эту информацию подтвердил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, из перехваченных документов стало известно, что ввоз компонентов для предположительно создания «грязной» ядерной бомбы курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а спонсирует его фонд Сороса (фонд «Открытое общество» признан нежелательным на территории РФ).

«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — заявил Кириллов на брифинге.

Как отмечают западные токсикологи, главная опасность «грязной бомбы» заключается не в ее мощности, а в токсичности. В данном виде боеприпаса могут использоваться такие изотопы, как кобальт-60, цезий-137, стронций-90, полоний-210 и плутоний-238. Даже в небольших количествах они могут отравить почву, растения и воду на большой площади. При этом период полураспада изотопов может достигать десятки лет.

«Опасность «грязной» ядерной бомбы заключается в том, что это радиационное заражение длительного характера на местности. Через 2–3 дня от лучевой болезни начнет выходить из строя личный состав: или заболевать, или терять работоспособность, или будут даже иметь летальный исход», — заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Создание такого террористического оружия на территории Украины в первую очередь крайне опасно для стран Евросоюза, особенно для Болгарии, Румынии, Венгрии, стран Балтии и Польши, так что Запад не позволит Украине пустить такое оружие. О реальных намерениях западных политиков рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Логика понятна, и она крайне опасна. Логика в том, что эти люди пришли по совершенно необъяснимым для меня причинам к выводу о том, что если продолжать эскалационный курс, то рано или поздно Россия дрогнет и даст задний ход. Этого не произойдет. Ситуация, которая предопределила начало СВО, доскональнейшим образом описана в официальных высказываниях нашего руководства», — отметил Рябков.

Кроме того, Запад намерен разогнать в обществе ядерную панику. По словам Рябкова, вместо того, чтобы вывести свое тактическое ядерное оружие из Европы или по крайней мере не заниматься его модернизацией, политики «сочиняют небылицы» в отношении неких российских намерений.

«Этот бесконечный вал пустых обвинений в сочетании с угрозами и призывами одновременными сделать что-то в этой сфере показывает, что ничего кроме противоречий в нашем диалоге и в наших взаимоотношениях с США в ядерной сфере на сегодня просто нет», — указал дипломат.

Эта тактика Запада начинает работать. Тем самым политики пытаются оправдать размещение ядерного оружия у границ России. Уже сейчас США формируют ядерный пояс сдерживания — в Германии размещены 20 бомб B61, в Бельгии хранятся 22 американские атомные боеголовки, еще 20 снарядов размещены на складах в Нидерландах. В Италии было обнаружено сразу два ядерных хранилища — в них могут находиться до 95 ядерных бомб. Самый большой запас американских B61, предположительно, хранится на территории военной базы Инджирилик в Турции, где около 50 стратегических боеприпасов.

Запад не намерен использовать это ядерное оружие по той причине, что у России имеется 5580 ядерных боеголовок. Это больше, чем у США, Великобритании и Франции, вместе взятых.

«Если, условно говоря, мы начнем друг в друга стрелять ядерными боезарядами, то Европы хватит на несколько дней. Ракеты Франции мы перехватим», — заявил политический аналитик Павел Шипилин.