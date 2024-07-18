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В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины

Песков: РФ примет меры из-за новой стратегии морской безопасности Украины
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Россия будет вынуждена принять ответные меры в связи с утверждением на Украине новой стратегии морской безопасности, которая предусматривает присутствие кораблей НАТО в Черном море. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал он журналистам.

Концентрированное присутствие в Черном море сил стран НАТО, включая Болгарию и Румынию, представляет для России угрозу, подчеркнул Песков. По его словам, это в том числе связано с непосредственной вовлеченностью альянса в конфликт на Украине.

При этом представитель Кремля напомнил, что режим пребывания в акватории Черного моря внечерноморских государств жестко регулируется Конвенцией Монтрё о статусе проливов, и в данной области Турция четко выполняет свои административные функции.

Новую стратегию морской безопасности Украины ранее в этот день ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая. Данный документ подразумевает собой изменения и нововведения в сфере безопасности, которые Украина обеспечила, в частности, на Черном море. Подробности не раскрывались.

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Ранее, 10 июля, в НАТО анонсировали продолжение активной работы в Черном море стран ― участниц альянса. Согласно тексту опубликованной декларации, речь идет об отслеживании и анализе событий в Черноморском регионе с особым вниманием к потенциальным и реальным угрозам безопасности блока.

До этого, 26 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря, и это является угрозой для других государств в регионе в связи с дрейфом мин. По ее словам, действия киевского режима вызывают серьезные опасения, поскольку нет никаких гарантий, что снаряды снова не окажутся у берегов Румынии, Болгарии и Турции.

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