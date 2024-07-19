Грязная игра

В последнее время мы всё чаще узнаем о массовых пищевых отравлениях в разных регионах России. В январе в Новосибирске причиной стали роллы местного общепита, в феврале в Иркутске — шаурма, в Дагестане — бургеры, в Приморье — наггетсы и соусы. Весной массовые заражения кишечной инфекцией зафиксировали в Саратовской области, Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге. С началом лета свыше 400 человек оказались в больницах Москвы, Казани, Нижегородской области после употребления салатов с консервированной фасолью (два пациента скончались), а десятки жителей Курска отравились местным фастфудом. Июль начался массовыми отравлениями продукцией общепита в Бурятии, Ингушетии и Братске. Уже на этой неделе сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Москве.

Также пострадавшими часто оказывались школьники, студенты и курсанты, питающиеся в столовых своих учебных заведений. А с началом летней оздоровительной кампании сообщения о массовых отравлениях пошли из лагерей детского отдыха Челябинской и Пензенской областей, Тувы.

Все расследования показывают, что пострадавшие получили с пищей сальмонеллу, норовирусную инфекцию, кишечную палочку, ботулотоксины и прочие источники тяжелых болезней вследствие вопиющего нарушения санитарных норм теми, кто эту еду готовил и организовывал питание, — организациями общепита и производителями. Не вижу в этом ничего удивительного, поскольку в условиях острой конкуренции выигрывает тот, кто тратит меньше. Экономить же на исполнении обязательных санитарных требований к производственным процессам не только просто, но и достаточно безопасно, особенно если власти публично заявили, что в обозримой перспективе проверять, как компании их соблюдают, не будут.

Именно в таких условиях наш бизнес работает уже почти два с половиной года — с конца марта 2022 года, когда правительство установило мораторий на проверки органов госнадзора, без которых они не вправе зафиксировать нарушения и наказать за них.

Природа наделила человека крайне ограниченными возможностями непосредственно (органолептически) оценивать безопасность пищевых продуктов, поэтому здоровье и долголетие потребителей существенно зависят от соблюдения санитарных правил их приготовления, хранения и употребления. Во всем мире его оценивают санитарные врачи, я не знаю такой страны, где государственный инспектор не имел бы законного права при наличии оснований для беспокойства в любое время проверить любое подконтрольное ему пищевое производство.

Нарушения санитарных норм редко влекут острые массовые отравления. Гораздо чаще их эффект проявляется не сразу, но вызванные ими микробиологические и химические загрязнения еды, накапливаясь в организме, вызывают болезни органов пищеварения, в том числе приводящие к смерти. В структуре заболеваемости они составляют 8%, а среди шести основных классов причин смертности в России они занимают четвертое место (в странах ЕС — шестое) и с большим отрывом лидируют по темпам роста их вклада в общую смертность: число умерших за год от этих болезней с 1990 по 2020 год выросло с 32 тыс. (2% всех смертей) до 85 тыс. (5%).

Загрязненность пищи не единственный, но весьма существенный фактор смертности по этой причине. Среди самых важных обычно называют неумеренное потребление алкоголя и курение, но за рассматриваемые тридцать лет их потребление существенно сократилось. Третий важный фактор — сбалансированность питания, и хотя с ней у большой части населения неладно, нет данных, что в этом отношении ситуация ухудшилась. Чем же тогда объяснить, что смертность от болезней органов пищеварения кратно выросла, если не ухудшением санитарных характеристик потребляемой еды?

Но если этот фактор всё более ограничивает продолжительность здоровой жизни граждан, а самостоятельно повлиять на него они не могут, государство должно им в этом помочь. Как? Предлагаю законодательно обязать все пищевые производства, будь то ресторан, кафе, столовая или молочный завод, мясокомбинат, пекарня и т.п., регулярно проходить аттестацию санитарного состояния с участием уполномоченной компетентной государственной организации. По результатам им должна присваиваться оценка, например по шкале школьных отметок от двух до пяти.

Если двойка, производство закрывается до устранения нарушений. Более высокую оценку организация или предприниматель обязаны довести до сведения потребителей. Общепит — на своей входной двери, промышленные предприятия — в составе обязательной информации об изготовителе на упаковке своего продукта рядом со своим наименованием и адресом. Уверен, информированный выбор потребителя способен куда сильнее повлиять на поведение поставщика, чем угроза штрафа, так что очень скоро основная масса тех, кто производит пищу, заслужат отличную оценку. А кто окажется на это не способен, покинут рынок к общей пользе потребителей и их более умелых конкурентов.

Считаю, что нужно обязать общепит проводить санитарную аттестацию пищевых производств и информировать потребителей о ее результатах. Такой законопроект в ближайшее время будет предложен вниманию депутатов Госдумы.

Автор — председатель Союза потребителей России

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